Becas para el Bienestar: ¿se necesita la CURP Biométrica para obtener apoyo económico? (Imagen hecha con IA)

La CURP Biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tradicional, que incorpora datos biométricos como fotografía facial, huellas dactilares y escaneo del iris.

Este documento electrónico forma parte de las reformas impulsadas en 2025 a la Ley General de Población y se integra a la Plataforma Única de Identidad, bajo la administración del Registro Nacional de Población (RENAPO).

Su objetivo es reforzar la certeza en la identidad de las personas y reducir riesgos como duplicidad de registros, suplantación de identidad y errores en padrones oficiales.

El año 2026 será clave para la implementación de la CURP Biométrica como documento oficial.

De acuerdo con información oficial, su uso podría empezar a ser obligatorio en diversos trámites, incluidos los relacionados con programas sociales del gobierno federal, como pensiones y becas.

Aquí te decimos si la CURP Biométrica ya es obligatoria para solicitar las Becas del Bienestar y cómo tramitarla, o si aún puedes recibir el apoyo económico con la CURP tradicional.





CURP Biométrica y programas sociales: ¿será obligatoria para recibir apoyo económico en 2026?

Uno de los objetivos prioritarios de la CURP Biométrica es corroborar la identidad de las personas en trámites federales y solicitudes de programas sociales, como becas y pensiones, para contar con padrones más precisos y evitar irregularidades en la entrega de apoyos públicos.

A pesar de su implementación en 2026, la CURP tradicional certificada continuará siendo válida hasta que se emitan comunicados oficiales que oficialicen su sustitución. Por ello, hasta el momento, la CURP Biométrica no es un requisito indispensable para los beneficiarios de las Becas del Bienestar, Pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres que reciben apoyos gubernamentales. Sin embargo, se recomienda a la ciudadanía estar atenta, ya que en un mediano plazo este documento podría volverse obligatorio para recibir apoyos del gobierno mexicano.





¿Cómo y dónde tramitar la CURP Biométrica?

Si eres habitante del Estado de México, puedes acudir a los módulos de RENAPO habilitados para realizar el trámite. Este será gratuito y se realizará de manera presencial, pues se capturan datos biométricos como huellas dactilares, escaneo del iris y fotografía.

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otra válida)

CURP tradicional

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico y número de contacto

Con esta documentación y la captura de datos biométricos, podrás obtener tu CURP Biométrica y utilizarla en trámites federales y programas sociales.



