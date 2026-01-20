Cemex impulsa talento arquitectónico en México

La Cátedra Blanca Cemex en el Tecnológico de Monterrey se ha consolidado como uno de los programas con mayor prestigio en la formación de arquitectos en México, gracias a la calidad de sus profesores, su alto nivel académico y la innovación constante de sus propuestas. A lo largo de más de dos décadas, esta iniciativa ha contribuido de manera significativa al desarrollo de nuevas generaciones de profesionistas comprometidos con el futuro urbano del país.

“En Cemex llevamos 120 años construyendo confianza en México, y creemos que el desarrollo del país se moldea con la formación de las nuevas generaciones. Por eso desde hace 22 años impulsamos la Cátedra Blanca: una forma concreta de contribuir a la preparación de estudiantes que eleven la calidad de la arquitectura del presente y del futuro del país”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Este curso intensivo fue diseñado para impulsar el alto rendimiento y la madurez conceptual de los alumnos que cursan su último año de carrera. El programa se enfoca en el diseño arquitectónico y en las amplias posibilidades que ofrecen el cemento y el concreto dentro de la práctica profesional contemporánea, integrando criterios técnicos, estéticos y sociales.

La Cátedra Blanca Cemex acumula ya 22 años de trayectoria en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, luego de llegar desde España, donde los arquitectos Agustín Landa y Francisco Serrano comprobaron su prestigio y decidieron traer este modelo académico a México.

Para Cemex, el fortalecimiento de esta iniciativa representa una apuesta directa por el talento joven del país, al reafirmar su convicción de que México necesita profesionistas capaces de transformar las ciudades desde una visión más humana, sostenible y tecnológica.

El programa explora los futuros posibles de Monterrey como ciudad, al analizar de manera crítica temas como la reducción del uso del automóvil, nuevas opciones de movilidad, complejos urbanos de usos mixtos y la redefinición de los espacios arquitectónicos. Aunque algunas propuestas parecen surgir de la utopía, responden a la necesidad real de replantear el pensamiento urbanístico.

La permanencia de la Cátedra Blanca Cemex por más de dos décadas confirma el valor del trabajo conjunto entre la academia y la iniciativa privada, impulsando conocimiento, creatividad e innovación en beneficio del desarrollo urbano de México.