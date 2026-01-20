Hackean cuenta de X de la Secretaria de Cultura: ¿Qué fue lo que ocurrió?

Hackean cuenta de X de la Secretaria de Cultura: ¿Qué fue lo que ocurrío?

La Secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, se vio envuelta en un incidente de seguridad digital luego de que se confirmara el hackeo a su cuenta de X (antes Twitter), lo que provocó la publicación de mensajes ajenos a la comunicación oficial de la titular.

¿Qué tipo de contenidos se publicó tras el hackeo?

Tras la intromisión, en la cuenta comenzaron a difundirse publicaciones relacionadas con criptomonedas y plataformas financieras, entre ellas mensajes de promoción vinculados con activos digitales como Solana. Dicho contenido no está relacionado con alguna función, política o actividad de la Secretaria de Cultura.

¿La Secretaría de Cultura emitió una postura oficial?

Sí. A través de un aviso oficial, la dependencia informó que la cuenta fue comprometida por terceros no autorizados y aclaró que ninguna de las publicaciones realizadas durante ese periodo representa la postura oficial ni de la secretaria ni de la institución. Asimismo, pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación ignorar cualquier mensaje difundido desde ese perfil mientras se resolvía la situación.

#AvisoImportante

La Secretaría de Cultura informa que la cuenta de X de la secretaria Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) ha presentado accesos no autorizados.

Cualquier contenido publicado recientemente no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular.

Se… — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) January 20, 2026

¿El ataque afectó a otras cuentas institucionales?

De acuerdo con la información disponible, el hackeo se limitó únicamente a la cuenta personal de X de la titular de Cultura, sin que se reportaran afectaciones a las cuentas institucionales oficiales de la Secretaría.

¿Cuál es el estatus del caso?

Las autoridades correspondientes y el equipo de comunicación de la funcionaria trabajan en la recuperación total del control de la cuenta y en el reforzamiento de las medidas de seguridad digital, con el objetivo de prevenir nuevos accesos no autorizados.

¿Cómo evitar hackeos en cuentas de redes sociales?

Este incidente vuelve a poner en evidencia la importancia de reforzar la seguridad digital, especialmente en cuentas de figuras públicas. Especialistas recomiendan las siguientes medidas para reducir el riesgo de hackeo:

• Activar la verificación en dos pasos (2FA), preferentemente con aplicaciones de autenticación y no solo vía SMS.

• Utilizar contraseñas únicas y robustas, combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

• Evitar abrir enlaces sospechosos recibidos por mensajes directos o correos electrónicos, incluso si aparentan ser oficiales.

• No compartir credenciales de acceso con terceros o equipos no verificados.

• Revisar periódicamente los dispositivos conectados a la cuenta y cerrar sesiones desconocidas.

• Actualizar correos electrónicos y teléfonos de recuperación, ya que suelen ser el punto de entrada para los atacantes.