Inicia emisión de licencias digitales para personal técnico aeronáutico

AFAC inicia emisión de licencias digitales

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), iniciará a partir del 22 de enero, la emisión de licencias digitales para el Personal Técnico Aeronáutico, dando seguimiento a las acciones que buscan una modernización en el sector aeronáutico de nuestro país.

Esta licencia no remplaza, complementa al formato físico y ambas tendrán validez oficial, de este modo los usuarios tendrán otra alternativa para la acreditación de sus licencias ante la autoridad aeronáutica.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Federal de Aviación Civil reafirma su compromiso con la innovación y buscan seguir posicionando a nuestro país a la vanguardia con la adopción de soluciones digitales en el ámbito aeronáutico.

Este nuevo método se integra a las medidas de transformación digital que buscan facilitar tramites para acelerar la atención al usuario y modernizar los servicios públicos.

Las personas interesadas en realizar este tramite podrán consultar toda la información relacionada en el portal web oficial de la Agencia Federal de Aviación Civil, disponible en www.gob.mx/afac, ahí encontraran los lineamientos, requisitos y procedimientos aplicables para iniciar su proceso.