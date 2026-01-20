Mario Delgado: las mujeres fortalecen su presencia en ingeniería y ciencias aplicadas

Secretario de Educación, Mario Delgado Durante el año pasado la SEP tramito más de 700 mil cédulas profesionales y más de 1.1 millones de títulos de los cuales el 57% correspondieron a mujeres, reflejo de una mayor presencia de ellas en áreas profesionales, así como en ingeniería y ciencias aplicadas

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, enfatizó que durante el año pasado se consolidó un avance histórico en la participación de las mujeres en la educación superior de manera particular en el campo de ingeniería y ciencias aplicadas.

Enfatizó que por primera vez, mujeres obtuvieron cédulas y títulos profesionales en áreas del ámbito militar.

Agregó que la mayor presencia femenina en áreas científicas y tecnológicas no solo representa un avance en términos de igualdad, sino que también fortalece la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible del país, al incorporar más talento y diversas perspectivas en la toma de decisiones y en la solución de problemas complejos.

Lo anterior, sostuvo, es reflejo de una mayor equidad y de la apertura de oportunidades en sectores estratégicos para el desarrollo del país, ya que en el periodo de referencia, el 57 % de las cédulas y títulos profesionales registrados en todo el país, 57% correspondió a mujeres.

El secretario Delgado Carrillo subrayó que en el periodo mencionado, la dependencia a su cargo tramitó más de 700 mil cédulas profesionales y se registraron más de 1.1 millones de títulos.

Este dato, subrayó, confirma una tendencia sostenida de mayor incorporación y permanencia femenina en todas las áreas del conocimiento, crecimiento que es resultado, enfatizó, del fortalecimiento del acceso a la educación superior impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la modernización de los procesos administrativos y de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas educativas, lo que ha permitido que más mujeres concluyan sus estudios y ejerzan su profesión.

Al respecto, subrayó la importancia de seguir impulsando vocaciones científicas desde edades tempranas, así como de acompañar las trayectorias educativas de niñas y jóvenes, para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan desarrollarse plenamente en cualquier campo del conocimiento que elijan.

A su vez, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, destacó que en 2025 también se observaron avances relevantes en áreas científicas y tecnológicas que históricamente habían tenido menor presencia femenina, así como un incremento significativo en disciplinas vinculadas a la innovación, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo tecnológico.

Subrayó que aunque persisten retos en materia de igualdad, en el ámbito militar se registró en 2025 un hecho sin precedentes: la expedición de títulos y cédulas profesionales para mujeres, lo que representa un paso importante hacia la apertura y diversificación de espacios profesionales.

El titular de Educación Pública reiteró su compromiso de seguir impulsando una educación inclusiva y con perspectiva de género, que garantice que las mujeres participen plenamente y en condiciones de equidad en todos los ámbitos académicos y laborales del país.