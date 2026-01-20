Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cuándo será el próximo pago? (Imagen hecha con IA)

Mi Beca para Empezar, el programa dirigido a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, ya realizó el primer depósito de 2026 el pasado 1 de enero.

Ahora, los beneficiarios se preguntan cuándo será el próximo pago de la beca destinada a cubrir gastos de materiales escolares con el regreso a clases.

Aquí te decimos cuándo se realizará el próximo apoyo económico y quiénes serán los beneficiarios que podrán recibirlo.

¿Cuándo es el próximo pago de Mi Beca para Empezar 2026?

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la Ciudad de México, anunció la fecha del pago correspondiente al segundo depósito de 2026 y al sexto del ciclo escolar, el cual estará programado para el mes de febrero.

La transferencia para estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, que ya cuenten con su tarjeta del Bienestar Educativo, se llevará a cabo el 1 de febrero de 2026.

¿En qué se puede gastar el pago de Mi Beca para Empezar 2026?

A diferencia de otros programas otorgados por el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México, el apoyo económico de Mi Beca para Empezar 2026 no se entrega en efectivo, lo que impide retirar fondos en cajeros automáticos.

Sin embargo, los beneficiarios pueden adquirir alimentos, uniformes, útiles, libros y materiales escolares, así como artículos esenciales para el aprendizaje, mediante la tarjeta otorgada por Fibien en establecimientos autorizados por el Gobierno capitalino.

El Gobierno de la CDMX avanza con la entrega de apoyos educativos para estudiantes de educación básica

El programa Mi Beca para Empezar, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México, continúa con la entrega de apoyos económicos dirigidos a estudiantes de preescolar y primaria inscritos en escuelas públicas.

A través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), las autoridades capitalinas buscan fortalecer la permanencia escolar y apoyar a las familias en los gastos relacionados con la educación básica.

De acuerdo con información oficial, el esquema de pagos forma parte de la estrategia social de la CDMX para garantizar el acceso a la educación y reducir la desigualdad entre los estudiantes de nivel básico.