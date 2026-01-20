Reforma electoral no está fácil, y seguimos en diálogo: PT

CDMX — El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, dejó en claro que su partido sigue en el diálogo sobre la reforma electoral que busca eliminar a los legisladores plurinominales y reducción de presupuesto público, y admitió que el tema no está fácil.

El legislador michoacano recordó que ya su bancada en San Lázaro representó un voto importante para aprobar el Plan A del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia a la batería de iniciativas de reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial federal.

“Ya pasamos aquí una reforma que era el Plan A, del presidente Andrés Manuel. Y fijamos una postura e hicimos un voto”, remarcó el diputado michoacano.

Reginaldo Sandoval que “al PT nadie le ha llamado la atención, esto luego de que su dirigente nacional y senador, Alberto Anaya, se reuniera con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Pero fue enfático en que ellos no quieren un rompimiento con la 4T, sino más bien es una prioridad la unidad de la coalición y la unidad de México frente al mundo.

Reginaldo Sandoval evitó decir que se pueda dar una ruptura si se aprueba una reforma que elimine a los legisladores plurinominales y si se avala la reducción del financiamiento público a los partidos, porque “aún no hay iniciativa”.

Y reiteró que en el PT van con la Presidenta de México.

“Nosotros platicamos muy abiertamente con la Secretaría de Gobernación, muy positivo, muy amable. Nosotros somos 4T, nosotros estamos al 100 por ciento con nuestra presidenta, todo eso está bien”, aseguró.