Sarampión en México: Jalisco y Chiapas tienen los mayores brotes; así va la vacunación

Secretario de Salud, David Kershenobich Asegura que hay vacunas suficientes para los próximos dos años

El brote de sarampión en México sigue bajo vigilancia sanitaria y más en los estados de Jalisco y Chiapas donde actualmente se concentra el mayor número de casos; así lo informó el secretario de Salud, David Kershenobich, al presentar una actualización sobre la situación epidemiológica y el avance de la vacunación en el país.

Incremento en los casos de sarampión en Jalisco, Chiapas y otros estados

El funcionario comentó que, en el caso de Jalisco, donde se localiza el brote más importante en este momento, las autoridades lograron incrementar de manera significativa la cobertura de vacunación; La primera dosis pasó de 65 a 85 por ciento; la segunda, de 64 a 89 por ciento; y la tercera, de 61 a 84 por ciento.

La meta, insistió el secretario, es alcanzar al menos el 95 por ciento de vacunación en toda la población.

Además de Jalisco y Chiapas, estados como Michoacán y Guerrero también presentan un número considerable de casos, aunque en Chihuahua, donde inició el brote, la situación ya se encuentra prácticamente bajo control.

Kershenobich señaló que el actual brote no es un fenómeno aislado, recordó que Canadá ya perdió su estatus de país libre de sarampión y que Estados Unidos también enfrenta casos, al grado de solicitar una ampliación de dos meses para contenerlos. México, dijo, se sumó a ese mismo plazo con el objetivo de frenar la propagación del virus.

Disponibilidad suficiente de vacunas contra el sarampión

Para evitar que el virus se siga propagando por el país, el secretario confirmó que México cuenta con más de 23 millones de vacunas disponibles contra el sarampión, una cantidad que permite cubrir la demanda nacional durante los próximos dos años.

Detalló que durante 2025 se distribuyeron casi 14 millones de dosis y que en lo que va de 2026 ya se han repartido más de 3.8 millones, a esto se suma la compra de 10.8 millones de vacunas el año pasado y más de 27 millones adquiridas para este año.

Estrategia nacional de vacunación contra el Sarampión

El funcionario resaltó que la estrategia de vacunación contempla tres momentos clave:

La aplicación a recién nacidos,

la segunda dosis

Una dosis de recuperación para quienes no fueron vacunados en su momento.

Hasta ahora, el sector salud ha aplicado más de 11.8 millones de dosis en todo el país. Kershenobich explicó que parte del problema actual se originó durante la pandemia de COVID-19, cuando se interrumpieron esquemas de vacunación infantil no solo en México, sino también en Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa, donde el sarampión sigue siendo un problema relevante.

¿Quiénes se tienen que vacunar contra el sarampión?

La secretaría de Salud definió grupos prioritarios aa las siguentes personas que se tienen que vacunar, como:

Población rezagada de dos a nueve años,

Personal de salud,

Personal educativo

Jornaleros agrícolas que se desplazan por distintas regiones del país

Niños de un año y de 18 meses

Ante el brote, también se decidió adelantar una llamada “dosis cero” para bebés de seis a 11 meses de edad, con el fin de protegerlos sin esperar a que cumplan el año, que es cuando normalmente se aplica la primera vacuna.

¿Dónde se pueden vacunar contra el sarampión?

El secretario de salud recordó a la población que las vacunas están disponibles en todas las instituciones del sector salud, como IMSS, IMSS-Bienestar e Issste y que la población puede consultar el teléfono 079 para saber a dónde acudir.

Cerco sanitario contra el sarampión

Para contener los contagios, en las zonas afectadas se aplican cercos sanitarios. Cada vez que se detecta un caso, se realiza un barrido de vacunación en 25 manzanas alrededor, tanto en áreas urbanas como rurales, además de campañas intensivas en general.

El titular de Salud advirtió que el sarampión es un virus altamente contagioso, incluso más que el COVID-19. Mientras una persona con coronavirus podía contagiar a cuatro personas, alguien con sarampión puede transmitirlo a entre 15 y 16 personas, y el virus puede permanecer activo hasta dos horas en un espacio cerrado.