“Sin consensos, no saldrá la reforma electoral”: Laura Itzel Castillo

El presidente de la Jucopo en el Senado,, Adán Augusto López dialoga con la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Foto de Archivo

En medio de la preocupación que se ha generado, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, reconoció que si no hay consensos y acuerdos alrededor de temas polémicos como la reducción o eliminación de legisladores plurinominales y el , financiamiento público de partidos políticos, no podrá salir la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Si no hay consensos, yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral”, sostuvo.

Si bien, Castillo Juárez se dijo en contra de que desaparezcan en su totalidad los legisladores plurinominales, si se mostró a favor de que se reduzcan.

La legisladora de Morena subrayó que, si bien existe un amplio consenso social sobre la necesidad de reducir los costos del sistema electoral, no se comparte la idea de eliminar por completo las figuras plurinominales, ya que estas permiten que fuerzas políticas minoritarias tengan presencia en los congresos.

“Desde luego no estaríamos de acuerdo con que se redujera completamente o que no hubiera plurinominales, sino que tendría que haber una forma de que las minorías también estén representadas en los congresos”, afirmó

En ese sentido, reconoció que temas como la reducción del financiamiento público a los partidos, la disminución del número de legisladores y una mayor fiscalización han generado debate, pero insistió en que sin acuerdos amplios no será posible avanzar en una reforma de gran calado.

En un intento por defenderla, Castillo Juárez aseveró que la eventual reforma electoral que impulsará la presidenta Claudia Sheinbaum no contempla la desaparición de los diputados y senadores de representación proporcional, sino una revisión integral que garantice austeridad sin afectar la representación de las minorías políticas.

Explicó que el proyecto de reforma electoral aún no ha sido presentado formalmente al Senado, por lo que cualquier discusión se dará una vez que llegue el documento y bajo un esquema de construcción de consensos, particularmente con los partidos aliados de Morena, como el PT y el Partido Verde Ecologista de México.