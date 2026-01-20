Sin facultad Senado para autorizar aterrizaje de aeronaves militares extranjeras en México: Laura Itzel

Avión militar de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional de Toluca el pasado fin de semana.

La presidenta del Senado, Laira Itzel Castillo salió al paso de los reclamos de la oposición quien cuestionó el aterrizaje en México de un avión militar estadounidense Hércules C-130, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, y aclaró que la Cámara Alta no tiene atribuciones constitucionales en ese tipo de casos.

Explicó que la Constitución únicamente establece la intervención del Senado en asuntos relacionados con la entrada o salida de tropas extranjeras del territorio nacional, pero no en el ingreso o aterrizaje de aeronaves militares, lo cual corresponde al Gabinete de Seguridad del Ejecutivo federal.

“En este asunto, el Senado de la República no tiene facultad”, afirmó, al descartar cualquier irregularidad o la necesidad de un extrañamiento a la presidenta de la República.

Añadió que distintos aviones extranjeros aterrizan de manera regular en territorio nacional y que ello no implica automáticamente la presencia de tropas, por lo que no se actualiza el supuesto constitucional que obligaría a la intervención del Poder Legislativo.

El PRI I en el Senado desmintió a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la autorización del Senado para la entrada de una aeronave militar de Estados Unidos a México pues precisó que dicho permiso expiró el pasado 12 de diciembre por lo cual ya no había vigencia para el ingreso de ese avión estadounidense que aterrizó em el aeropuerto de Toluca hace unos días.

“La última autorización del Senado para entrada de tropas de Estados Unidos fue aprobada el 30 de septiembre y correspondía a un adiestramiento que concluyó el 12 de diciembre , por eso que una aeronave militar de Estados Unidos aterrice días después abre dudas sobre la vigencia y legalidad de la información que se ha compartido…”, aseveró el coordinador del PRI en el Senado Manuel Añorve en referencia a las explicaciones de la presidenta Sheinbaum sobre ese tema.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda demandó al gabinete de Seguridad explicar si la presencia de la aeronave estadounidense que aterrizó este fin de semana en el aeropuerto de Toluca corresponde a la solicitud realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 17 de diciembre de 2025, que no se ha autorizado por parte de la Cámara Alta.

“La Constitución es clara: el artículo 76, fracción III, establece que la facultad para autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Senado”, estableció el coordinador de MC

NOMBRAMIENTO DE GERTZ MANERO

En otro tema, Laura Itzel Castillo informó que ya fue recibida la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para designar a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de Gran Bretaña.

Detalló que el nombramiento será procesado en la Comisión Permanente, en la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales que preside la senadora Verónica Camino Farjat, y posteriormente sometido a votación del pleno.

De ser aprobado, la protesta de ley se realizaría a más tardar la próxima semana.