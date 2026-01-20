UNICEF revisa con autoridades futuro de los derechos de la niñez en México

UNICEF acuerdo con México en favor de los derechos de la niñez y adolescencia

El director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, realiza una visita oficial a México del 19 al 23 de enero, para concertar con las autoridades una agenda común y abordar temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país para los seis próximos años.

“México es un país de suma importancia y centralidad para UNICEF en América Latina y el Caribe, no solo por la escala y ambición de su programa, sino por la capacidad de liderazgo del Gobierno Mexicano así como del sector privado a nivel regional y global en favor de la niñez. Esta visita busca fortalecer ese liderazgo en un momento decisivo, con una agenda ambiciosa que pone a la niñez en el centro de las políticas públicas en México”, subrayó Roberto Benes.

Durante su visita, el director regional sostendrá reuniones con autoridades federales del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como con gobiernos estatales y municipales. Entre los encuentros destacan reuniones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con autoridades de los sectores de salud, educación y protección social.

Estos diálogos buscan consolidar compromisos políticos a favor de la niñez, profundizar la cooperación en temas como prevención de la violencia, primera infancia, salud y nutrición, educación inclusiva y sistemas de protección, e identificar áreas en las que México puede seguir siendo un referente regional e internacional.

Asimismo, Roberto Benes realizará una visita en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, donde se reunirá con autoridades estatales y municipales, el poder legislativo local y el comité de la sede Copa Mundial de la FIFA 2026. Visitará el Estadio Akron, donde se presentarán avances del Protocolo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes impulsado por el gobierno de Jalisco y UNICEF en el Marco de la Copa Mundial, así como iniciativas de crianza positiva, prevención de la violencia y fortalecimiento de los sistemas de respuesta.

“Los grandes eventos deportivos pueden y deben ser espacios seguros y protectores para niñas, niños y adolescentes, y una oportunidad para construir alianzas y nuevos compromisos”, mencionó Benes.

Además de encuentros con organizaciones de la sociedad civil, la agenda incluye al empresariado y filantropía, así como diálogos con adolescentes y jóvenes, reconociendo su papel central en el nuevo programa de país. “Los avances sostenibles para la infancia solo son posibles cuando gobierno, sociedad civil, sector privado y jóvenes trabajan juntos. Compartimos con el Gobierno de México una visión compartida para los próximos seis años: invertir en la niñez no solo es un imperativo ético, es una decisión estratégica para el desarrollo de México y de América Latina, con beneficio sociales y económicos”, aludió Roberto Benes.

La visita se da en el marco del inicio del Programa de País de UNICEF en México 2026–2031, que será presentado ante la Junta Ejecutiva de UNICEF en febrero de 2026, y busca cerrar brechas, fortalecer sistemas y ampliar soluciones conjuntas de la mano de los gobiernos federal y estatales, así como con aliados del sector privado, la sociedad civil y con las y los adolescentes y jóvenes.

