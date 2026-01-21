Beca Gertrudis Bocanegra: ¿Cuándo entregan la tarjeta para recibir el primer pago? Ya hay fecha para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para la Beca Gertrudis Bocanegra; conoce cuándo tendrás que recoger la tuya (Gobierno de México)

Ya hay fecha para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar para que los beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra puedan recibir su primer pago; conoce cuándo tendrás que recoger la tuya.

En una conferencia de prensa en Morelia, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, y el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informaron que en febrero iniciará la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para quienes se registraron en diciembre de 2025 en la Beca Gertrudis Bocanegra.

¿Cuándo inicia la entrega de las tarjetas para la Beca Gertrudis Bocanegra?

En la misma conferencia de prensa, el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio César León Trujillo, informó que actualmente se tienen preparadas para entregar 44 mil 76 tarjetas del Banco del Bienestar.

Las cuáles serán entregadas a partir del 3 de febrero de 2026. Por lo que, para conocer qué día podrás recoger tu tarjeta, tendrás que estar al pendiente de tu escuela de procedencia, pues ahí darán a conocer las fechas exactas.

¿De cuánto es el monto de la Beca Gertrudis Bocanegra?

La Beca Gertrudis Bocanegra constará de un apoyo bimestral de $1,900 pesos mexicanos con el objetivo de apoyar a los estudiantes con los gastos de transporte.

Aunque cabe señalar que la beca está dirigida exclusivamente a los estudiantes de nivel superior del estado de Michoacán, debido a que este apoyo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, promovido por el Gobierno de México.

¿Cuáles son los requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar?

Estos son los documentos que se solicitan para realizar la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar a todos los nuevos beneficiarios de las Becas para el Bienestar:

Identificación oficial en original y copia.

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

¿Cuándo depositarán el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra?

Aún no existe una fecha oficial para el primer pago de la Beca Gertrudis Bocanegra, debido a que recientemente se confirmó la fecha en la que los beneficiarios de esta beca podrán recoger su tarjeta del Banco del Bienestar.

Por lo que se espera que al finalizar la entrega de las tarjetas se comience con el depósito del primer pago de $1,900 pesos para los nuevos beneficiarios de este programa social.