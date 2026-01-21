Brote de sarampión en México: ¿Dónde te puedes vacunar en CDMX gratis?

En estos puntos podrás adquirir tu vacuna contra el sarampión Fotoarte: La Crónica

Desde febrero de 2025, una ola de sarampión ha encendido las alarmas en el territorio mexicano. Desde dicho mes y hasta enero de este 2026 se han reportado 7 mil 131 contagios confirmados. Por lo que la Secretaría de Salud ha emprendido acciones concretas para prevenir la ola de contagios en México.

En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población a acudir a los puntos de vacunación más cercanos para vacunarse y reducir los riesgos de contagio: “Hay suficientes vacunas y pedimos a toda la población que vaya a vacunarse en todos los Centros de Salud del país”.

Alerta epidemiológica en México: ¿Por qué es importante vacunarse?

De acuerdo con información oficial del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, hasta el pasado 18 de enero de 2026 también se reportaron 1 mil 951 casos de sarampión en estudio y 8 mil 185 casos descartados.

Por otro lado, el saldo de esta ola de sarampión ha sido de 24 defunciones, con predominancia en Chihuahua y Jalisco durante todo el 2025.

¿Cuál es la población más afectada por la ola de sarampión?

Siguiendo la información de la institución antes citada, el grupo etario más afectado es el de niños de uno a 4 años, con 1 mil 089 registros; seguido por el grupo de cinco a 9 años, con 830, y en tercer lugar, de 25 a 29 años, con 789 casos.

Las entidades con más casos en orden son: Chihuahua, 4 mil 495 contagios; Jalisco, mil 02; Chiapas, 430; Michoacán, 261; Guerrero, 248; Sinaloa, 129; Sonora, 114.

¿Dónde puedo vacunarme contra el sarampión gratis?

La Secretaría de Salud ha recordado que existen varios puntos de vacunación en el territorio nacional. No obstante, en las siguientes instituciones estarán disponibles los centros de vacunación oficiales:

IMSS

ISSST

Secretaría de Salud

Pemex

Sedena

Semar

Por si fuera poco, si no estás seguro de cómo ni en dónde encontrar tu punto de vacunación más cercano, la Secretaría de Salud ha habilitado el número 079 como un medio de información para todos los usuarios que desean información más precisa y comunicación directa.

¿Cómo sé si tengo sarampión? Estos son los síntomas:

Tener la información completa sobre los síntomas del sarampión es clave para la prevención y erradicación de esta enfermedad, por lo que estas serían las principales señales de un contagio:

fiebre alta

rinorrea

inyección conjuntival

pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla

Según este organismo, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la región de las Américas, los síntomas iniciales suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección. Por ello, la vacunación se convierte en una acción clave de prevención.