CNPC emite aviso preventivo ante efectos de la Tercera Tormenta Invernal

. Imagen: IA/Copilot

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), órgano administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la interacción de la Tercera Tormenta Invernal con el Frente Frío Número 30 y una masa de aire ártico provocará un marcado descenso de temperatura y condiciones invernales severas en el norte, noreste y zonas altas del centro del país, a partir de este viernes y durante todo el fin de semana.

Pronóstico meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que una vaguada en niveles altos y la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en diversas regiones, con posible caída de granizo en estados del centro y oriente. También se prevé lluvia engelante y aguanieve en cimas montañosas superiores a los 4,000 msnm del eje neovolcánico.

El Frente Frío Número 30 ingresará por la frontera norte, generando vientos de 40 a 60 km/h en Coahuila. En paralelo, un canal de baja presión sobre el sureste y la península de Yucatán, junto con el ingreso de humedad de tres litorales, propiciará lluvias y chubascos en esas regiones.

Recomendaciones de prevención

La CNPC exhortó a la población a tomar medidas de autocuidado para mitigar los efectos de los sistemas invernales:

Mantener ventilación adecuada al usar calentadores o chimeneas y apagarlos antes de dormir.

Proteger tuberías externas para evitar rupturas por congelamiento.

Asegurar techos, ventanas y objetos expuestos a rachas de viento superiores a 60 km/h.

Vestir varias capas de ropa ligera para conservar el calor corporal.

Prestar atención especial a niñas, niños, personas mayores y enfermos crónicos.

Contar con vacunación estacional contra Influenza y COVID-19.

Conducir con precaución en presencia de bancos de niebla y carreteras serranas, ante riesgo de “hielo negro”.

Llamado a la población

La CNPC recordó que las condiciones meteorológicas son dinámicas y pidió a la ciudadanía ignorar rumores y atender únicamente los avisos oficiales emitidos por autoridades locales y a través de la cuenta oficial @CNPCmx.