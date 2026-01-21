Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Es obligatoria para quienes ya tienen seguro? (Imagen creada con IA)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la fecha de inicio del proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo que permitirá contar con un expediente médico único, incluso si la persona cambia de empleo, afiliación o domicilio.

De acuerdo con información oficial, el registro comenzará en marzo de 2026 y se realizará de manera escalonada hasta diciembre de este año.

La Credencial del Servicio Universal de Salud tiene como objetivo reducir la repetición de estudios clínicos, mejorar la toma de decisiones médicas y optimizar el uso de recursos públicos destinados al sistema de salud en México.





¿Es obligatorio tramitar la credencial para quienes ya tienen seguro?

La mandataria mexicana aclaró que durante 2026 la atención médica continuará conforme a la afiliación actual de cada derechohabiente. Por lo tanto, hasta el momento, la credencial no será obligatoria para quienes ya cuentan con seguro médico.

La credencial es un nuevo instrumento, en formato físico y digital, que permite identificar y vincular a cada persona dentro del sistema de atención médica pública del país.

Está diseñada para facilitar la identificación ante cualquier institución pública de salud, sin importar la afiliación original. Por este motivo, los derechohabientes que no la tramiten no perderán sus derechos de atención en la institución a la que pertenecen.





¿Cómo obtener la credencial del Servicio Universal de Salud? Requisitos y registro

Los requisitos para obtener la credencial son los siguientes:

Mayores de edad: CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

CURP, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio. Menores de edad: acta de nacimiento, identificación oficial del tutor y comprobante de domicilio.

El periodo de credencialización comenzará en marzo de 2026. Para el trámite se instalarán 2,365 módulos y casi 10,000 estaciones de registro en todo el país.

Estos centros, operados por Siervos de la nación, atenderán en un horario de 9:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México).