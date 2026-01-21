DIF y UNICEF América Latina establecen coordinación de trabajo en favor a la niñez

DIF Nacional y UNICEF América Latina fortalecen coordinación a favor de la niñez

El Director Regional de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de América Latina y el Caribe, Roberto Benes, realizó una visita oficial a México durante la cual junto a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García, acordaron trabajar en una agenda común para fortalecer el trabajo coordinado a favor de la niñez y las adolescencias en el país.

La titular de SNDIF, señaló que una prioridad fundamental del gobierno de la Presidenta de México, es consolidar el Sistema de Protección Integral y Especial de Niñas, Niños y Adolescentes con la intensión de fortalecer la prevención de las violencias y garantizar de manera efectiva, el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y en comunidad.

En el encuentro realizado en la Sala Juárez del SNDIF, en el que también asistió Luis Fernando Carrera Castro, representante de UNICEF en México, García Pérez calificó la colaboración estratégica con UNICEF, como un aliado clave en la construcción de nuevas estrategias para dar atención y protección a estos grupos vulnerables.

“Este encuentro representa una valiosa oportunidad para alinear esfuerzos en el marco del nuevo Programa de País de UNICEF 2026–2031, y para construir de manera conjunta, una hoja de ruta nacional que nos permita avanzar hacia un sistema de protección más sólido, más articulado y más cercano a las realidades de las niñas, niños y adolescentes de México, por lo que reiteramos nuestra disposición plena para seguir trabajando de manera coordinada, con visión de largo plazo, con enfoque de derechos humanos y con el compromiso ético de no dejar a ninguna niña, niño o adolescente atrás”, comentó.

En su participación, Roberto Benes, compartió que esta visita a México forma parte de los preparativos para la presentación del nuevo programa de cooperación entre el país y UNICEF en la Junta Ejecutiva del organismo en Nueva York y para trabajar de la mano los próximos seis años.

“Esta visita se trata de poder apreciar las miradas de las infancias que una institución como el DIF Nacional tiene en un país como México, teniendo en cuenta que es un país líder en la región, ya que un liderazgo como el suyo maestra Rocío, puede inspirar a otro país” declaró.

Por otro lado Luis Fernando Carrera Castro, consideró que UNICEF tiene una alianza de largo plazo con el DIF Nacional a través de acciones concretas para apoyar y mejorar la efectividad y el trabajo del SNDIF “todos estamos comprometidos profesional y éticamente con las niñas, niños y adolescentes”, comentó.

Durante la sesión, la jefa de Unidad de Atención a Población Vulnerable, Mariana Perla Rojas Martínez, expuso sobre las acciones y programas en que este organismo trabaja con UNICEF en materia de transparencia y mejora continua de los programas alimentarios, la supervisión y capacitación en los Centros de Atención Infantil (CAI), entre otros.

También se contó con la presencia por parte de UNICEF México, de la jefa de Protección de la Infancia, Rocío Aznar; la jefa de Salud y Nutrición, Cecilia de Bustos; la jefa de Política Social, Catalina Gómez; la oficial nacional de Protección a la Infancia, Analía Castañer Poblete y el oficial nacional de Protección a la Infancia, Francisco Ortiz Díaz Infante.