Director del ISSSTE se reunió con subdelegados médicos, administrativos y directivos de clínicas y hospitales

Director general del ISSSTE, Martí Batres El director general del ISSSTE, Martí Batres se reunió con directivos de clínicas y hospitales del instituto para plantear los nuevos objetivos durante este 2026 y continuar con el incremento del número de cirugías y consultas

El director general del ISSSTE, Martí Batres sostuvo un encuentro con personal administrativo y médico de hospitales y clínicas del instituto, en la que se plantearon nuevas metas, propuestas para el año en curso, y se acordaron mecanismos para atender problemas inmediatos, y necesidades de obra y mantenimiento.

Asimismo, se evaluaron las metas alcanzadas en el 2025 como el cumplimiento de metas en cirugías y consultas que se fijaron el año anterior.

En el encuentro, Batres Guadarrama enfatizó que el aumento de cirugías y consultas, fue posible gracias a la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, con el que se llevó a cabo la rehabilitación 49 salas quirúrgicas; así como la puesta en marcha de 28 quirófanos más, a partir de la apertura de nuevas unidades médicas en todo el país, y a la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas, con la que se realizaron cirugías adicionales a las programadas, con apoyo de equipos de especialistas.

En este contexto, subrayó que “más cirugías, más consultas significa no solo un número de productividad, sino sobre todo más personas atendidas, menos tiempos de espera, más derechohabientes satisfechos y más vidas salvadas en muchos casos”, destacó.

En el encuentro, al que asistieron, entre otros: subdelegados médicos, directores de Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ), Clínicas Hospital (CH), Hospitales Generales (HG), Hospitales Regionales (HR) y Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), Martí Batres reconoció el trabajo de todo el personal médico, administrativo y de enfermería, al tiempo que reiteró la instrucción de implementar la Estrategia de Trato Digno en todas las unidades del ISSSTE, a efecto de dar un servicio cercano y humano a la derechohabiencia.

Asimismo, las y los llamó a hacer uso de sus capacidades físicas, operativas, personales, a utilizar plenamente las instalaciones y a emplear plenamente a todo el personal, y señaló que se dará seguimiento a los avances, mediante reuniones presenciales o virtuales, con el propósito de continuar con el fortalecimiento del Instituto y garantizar el acceso a la salud.