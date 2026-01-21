El PVEM asegura que sólo tendrá postura por reforma electoral cuando conozca la iniciativa presidencial

CDMX — El diputado del PVEM Raúl Bolaños-Cacho Cué, vicepresidente de la Mesa Directiva, afirmó que, hasta el momento, no existe un documento formal sobre la reforma electoral y (el PVEM) fijará su postura únicamente cuando conozca una propuesta concreta.

El legislador subrayó que el diálogo con la Secretaría de Gobernación se ha dado en un marco republicano y respetuoso.

“Reiteramos nuestra alianza legislativa con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin ningún titubeo, que lo que ha venido siendo parte del debate público ha sido basado en trascendidos, y nosotros, desde la Cámara de Diputados, así lo platiqué con el coordinador, hacemos un llamado a que nosotros debemos de fijar una postura seria hasta que haya un documento que nos presenten”, aseveró.

El legislador explicó que el encuentro sostenido con la Secretaría de Gobernación “fue una reunión donde hubo un primer acercamiento” entre las dirigencias y coordinaciones parlamentarias de Morena, PT y PVEM.

“Para nosotros es fundamental primero mantener la unidad entre Morena, el PT y el Verde, porque la presidenta sí lo necesita y México también lo necesita. Entonces, tratar de profundizar nosotros o hacer caso a lo que han venido siendo narrativas incluso basadas en trascendidos, no abona, porque no hay división, hay unidad, hay un diálogo republicano y hay una posible construcción de una reforma política”, aclaró.

Sobre la reducción de legisladores plurinominales y del financiamiento a partidos, el diputado sostuvo que la postura del PVEM se centra en la equidad y la pluralidad. “Una reforma política no debe quitar la representación de la pluralidad política que compone a nuestro país”; sin embargo, remarcó que cualquier definición de su partido se hará una vez que exista una propuesta formal.