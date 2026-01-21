El techo del poder también falla: goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados Imágenes y videos en redes sociales exhiben una gotera en el Pleno de la Cámara de Diputados (Captura de video de @maxi_pelaezp)

A través de redes sociales se comenzó a viralizar algunas imágenes y videos que exhiben una gotera en el Pleno de la Cámara de Diputados.

El incidente ocurrió durante la tarde de este miércoles 21 de enero cuando, debido a las lluvias que azotaron a la Ciudad de México, gotas de lluvia se empezaron a filtrar a través del techo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Debido a las goteras, se tuvieron que retirar curules y sistemas de registro de asistencia y votación para evitar que se dañaran.

Los curules que se vieron afectados por las goteras fueron el 108, 110, 148, 149 y 150, correspondientes a diputados del partido de Morena.

En las imágenes que se viralizaron se muestra cómo se tuvieron que colocar cubetas en algunos curules mientras el agua continuaba cayendo.

¿Qué dijo la Cámara de Diputados sobre las goteras en el Palacio Legislativo de San Lázaro?

Ante los hechos, la Cámara de Diputados compartió en un comunicado que la situación se encontraba bajo control y que se trataba de una “filtración menor” en la azotea del recinto, provocada por un empalme defectuoso en los trabajos de impermeabilización que se habían realizado recientemente.

Asimismo, agregaron que la empresa que realizó el trabajo fue notificada sobre los acontecimientos:

“La empresa responsable de la impermeabilización ya fue notificada y se encuentra en camino para realizar la reparación correspondiente, a fin de corregir el desperfecto y garantizar la correcta protección de la infraestructura”.

Además, mencionaron que el personal técnico se encontraba en la zona realizando la revisión correspondiente y que habían identificado que el origen del problema se encontraba localizado en un empalme entre el lienzo de asfalto, el cual no había quedado correctamente sellado.

“La Cámara de Diputados reitera que la situación se encuentra bajo control, no representa riesgo para el personal ni para las actividades legislativas, y refrenda su compromiso con el mantenimiento oportuno y adecuado de las instalaciones”. Concluyó el comunicado.