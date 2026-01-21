“Es una decisión soberana”: Sheinbaum defiende el envío de narcos a EU y descarta presiones de Trump

Claudia Sheinbaum La presidenta profundizó sobre el más reciente envío de criminales tras la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Isaac Esquivel/EFE)

Esta semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana extraditó a 32 reos señalados de actividades de narcotráfico para ser procesados en los Estados Unidos. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si se trata de una forma de ceder ante las presiones y amenazas de Donald Trump. La mandataria nacional defendió la decisión y aseguró que, aunque se trató de una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sigue siendo una decisión soberana pensada por el bien del país.

Sheinbaum explica la decisión de la extradición de narcos a EU

“Es algo que viene del entendimiento bilateral. En este caso fue a solicitud del departamento de Justicia de Estados Unidos y es muy importante aclarar: la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad y es una decisión donde lo primero es la conveniencia para México. Es importante para el país y para su seguridad nacional. Se pone primero a México, por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir. Es una decisión soberana”, señaló Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

De igual forma, aseguró que cada uno de lo 32 casos fue evaluado de forma individual para decidir si eran o no enviados, destacando que cumplían con los requisitos para ser extraditables conforme a la ley.

¿Cuántos narcos ha extraditado México a Estados Unidos?

Desde su regreso a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump ha insistido en combatir el “narcoterrorismo” en todo el mundo, declarando a algunos de los principales grupos del crimen organizado como terroristas y sugiriendo intervenciones militares en nuestro país para atacar directamente a este sector.

Durante el sexenio actual, la SSCP encabezada por Omar García Harfuch ha realizado un total de tres envíos de reos para ser procesados en Estados Unidos, alcanzando ya 92 narcos enviados.