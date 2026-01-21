Gertz Manero rendiría protesta el lunes como embajador en el Reino Unido

Alejandro Gertz Manero CIUDAD DE MÉXICO, 07OCTUBRE2025.- Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, da detalles sobre las investigaciones del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Rquena, así como del caso Teuchitlán durante la conferencia de prensa “Mañanera del Pueblo” en el que se presentó el informe de seguridad. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, dio a conocer que será en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en donde se procese el nombramiento de Alejandro Gertz Manero.

“Quiero informarles esta tarde que he recibido, como presidenta de la Mesa Directiva, la solicitud firmada por la secretaria de Gobernación en donde remite, por instrucciones de la presidenta de la República, el expediente, digamos, la solicitud y todos los documentos necesarios, a propósito de que esta Comisión Permanente, diputados y senadores, podamos resolver a propósito del nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los organismos internacionales con sede en ese país.

Castillo también explico que una vez que se apruebe el dictamen en la Primera Comisión, se estima que el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido quede aprobado en el Pleno de la Comisión Permanente el próximo lunes y, que se mismo día rinda protesta como embajador.

En cuanto al ingreso de un avión militar de los Estados Unidos a territorio mexicano, la presidenta de la Mesa Directiva comento que el Senado no tiene ninguna facultad para intervenir en dichos asuntos y que la Carta Magna sólo especifica que esa Cámara tienen la capacidad de regular la entrada y la salida de tropas militares.

Y acerca de la reforma electoral, la legisladora puntualizó en la necesidad de construir consensos, en especial con las diferentes fuerzas que integran la alianza entre Morena, PT y PVEM.