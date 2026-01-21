Gobierno engañó a México, y permitió ingreso de tropa de EU por Toluca; exige PAN respeto a Senado

CDMX — El senador panista Ricardo Anaya aseguró que el gobierno federal engañó a México, y permitió la entrada de tropa de Estados Unidos vía una aeronave Hércules que aterrizó en el Toluca, sin permiso del Senado.

Anaya Cortés demandó que se respete la Constitución y las facultades de la Cámara alta.

“Lo primero que quiero dejar bien claro es que nosotros estamos en favor, y siempre hemos estado a favor, de la cooperación (con EU). Lo que rechazamos es que se viole la Constitución y que no se respeten las facultades del Senado de la República”, dijo.

A modo de contexto, el legislador panista expuso que durante este mes se iba a celebrar un periodo extraordinario en el Senado, y la fecha que se había planteado era el 13 de enero. Y se remitieron al Senado dos dictámenes. Uno, para autorizar salida de tropas, el 18 de enero; y otro, para autorizar entrada de tropas, el 19 de enero.

Sin embargo, dijo Anaya Cortés, Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, y el gobierno mexicano quedó atrapado y decidieron cancelar el extraordinario porque, por un lado, su discurso era en contra de Estados Unidos y cómo, por el otro lado, le iban a autorizar el ingreso de tropas a territorio mexicano.

“Cancelaron el periodo extraordinario. Nada más que se les olvidó cancelar el acuerdo que tenían con el gobierno de los Estados Unidos. Aquí tengo el dictamen que se envió al Senado. Este dictamen es justamente el que se iba a votar en el periodo extraordinario”.

Comentó que el dictamen dice con toda claridad que para la salida de tropas, que el Senado tiene que autorizar, iba a llegar un avión tipo Hércules, el 18 de enero, al aeropuerto de Toluca. “¿Y qué fue lo que sucedió?, pues que el 18 de enero llegó un avión tipo Hércules al aeropuerto de Toluca.”