Homicidios en México bajan un 11.1% durante primer semestre de 2025: INEGI

Homicidios en México La tasa nacional cayó a 11.1 por cada 100 mil habitantes, con descensos tanto en hombres como en mujeres, aunque el uso de armas de fuego sigue marcando la violencia (Imagen ilustrativa)

La violencia homicida en México mostró un retroceso durante la primera mitad de 2025; de acuerdo con cifras preliminares publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y junio del año pasado se contabilizaron 14 mil 488 defunciones por presunto homicidio, lo que representa una reducción de 11.1 por ciento frente a los 16 mil 306 casos registrados en el mismo lapso del año pasado.

Con estos datos, la tasa nacional de homicidios se ubicó en 11.1 por cada 100 mil habitantes, por debajo del índice de 12.6 observado en el primer semestre de 2024, esto se trata del quinto descenso interanual consecutivo para un periodo equivalente, según la serie histórica del propio instituto.

De enero a junio 2025, se registraron 14,488 presuntos homicidios en México. Los principales medios que se usaron para provocar la muerte fueron:

▪️71.9% disparo con arma de fuego

▪️8.8% armas u objetos punzocortantes



Durante el mismo periodo se obtuvo, de manera preliminar, una… pic.twitter.com/SiPJw8lsM3 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 21, 2026

La mayoría de las personas asesinadas son hombres

La mayor parte de las víctimas fueron hombres. Del total de asesinatos registrados en los primeros seis meses del año, 12 mil 781 correspondieron a varones y mil 542 a mujeres, mientras que en el resto de los casos no se especificó el género. En términos de tasas, la de los hombres bajó a 20.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, una caída de 2.5 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de las mujeres, el índice se redujo a 2.3 por cada 100 mil, medio punto menos que en 2024.

Las armas de fuego son el principal factor de los homicidios

A pesar de la disminución general, el uso de armas de fuego sigue siendo el principal factor en los asesinatos. Casi tres de cada cuatro homicidios, el 71.9 por ciento, se cometieron con disparos. En segundo lugar, se ubicaron las agresiones con objetos punzocortantes, con 8.8 por ciento, y después los casos de ahorcamiento, de acuerdo con el reporte del InEGI.

Las cifras se dieron a conocer dos semanas después del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reportó una baja del 40 por ciento en los homicidios dolosos durante los primeros 15 meses del actual gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La diferencia entre ambos conteos radica en la metodología, mientras el Secretariado se basa en carpetas de investigación de las fiscalías, el INEGI utiliza registros administrativos de defunciones provenientes del Registro Civil, servicios forenses y ministerios públicos.

El instituto recordó que los datos de 2025 son preliminares y corresponden únicamente al primer semestre del año. Al considerar cifras anuales completas, la tasa de homicidios en México fue de 25.6 por cada 100 mil habitantes en 2024, luego de haber sido de 24 en 2023. En ese año se contabilizaron 33 mil 241 asesinatos en todo el país.