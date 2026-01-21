IMSS Edomex oriente fortalece colaboración con CTM en beneficio de sus trabajadores

Reunión de trabajo IMSS edomex oriente- líderes de la CTM La titular del IMSS Estado de México Oriente, Josefina Estrada fortalece colaboración con la CTM, en favor de las y los trabajadores mexiquenses y sus familias

La titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente, doctora Josefina Estrada Martínez, refrendó su disposición de estrechar vínculos de colaboración, y acercar los servicios de salud a las y los trabajadores del Estado de México.

Así lo estableció en el marco de una reunión de trabajo que sostuvo con representantes de la Federación de Trabajadores del Estado de México, afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores de México (CTM), con el objetivo de estrechar los vínculos de colaboración y acercar los servicios de salud a las y los trabajadores del Estado de México.

En el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer acciones preventivas en materia de salud, así como de promover una mayor orientación y acompañamiento a las y los trabajadores en temas relacionados con riesgos de trabajo, a través del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA).

En este sentido, Estrada Martínez destacó que la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables son ejes fundamentales para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores, así como de sus familias, por lo que refrendó la disposición del Instituto para trabajar de manera coordinada con las organizaciones sindicales.

En este contexto, se acordó avanzar en la coordinación para la realización de ferias de la salud a fin de acercar a los agremiados y a sus familias diversos servicios médicos, acciones preventivas, orientación en salud y promoción del autocuidado, directamente en sus centros de trabajo o espacios de concentración laboral.

A su vez, representantes de la Federación de Trabajadores del Estado de México (FTEM), encabezados por su secretario general, Janitzio Soto Elguera, reconocieron la apertura y disposición del IMSS para mantener un diálogo permanente, que se traduzca en beneficios tangibles para la base trabajadora.

Con este tipo de encuentros, el IMSS Estado de México Oriente refrenda su compromiso de fortalecer alianzas estratégicas con los sectores productivos y sindicales, a fin de impulsar una cultura de prevención, seguridad y bienestar en el entorno laboral.

En el encuentro, se contó además, con la presencia de líderes de las regiones de los municipios de Chalco, Nicolás Romero, Texcoco, Ecatepec, Tutltilán, Tlalnepantla, Ixtapaluca, así como dirigentes de los sectores de servicios, comercial y propagandista, químico, de transporte, de la construcción, de la industria embotelladora, de la construcción, textil y de cartón.