Mario Delgado: más escuelas, más oportunidades para jóvenes con 130 Ciberbachilleratos

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo aseveró que la construcción de 130 Ciberbachilleratos en el presente año, “marcará un paso decisivo para ampliar el acceso a la Educación Media Superior” en nuestro país, de manera particular en aquellas comunidades en donde no existen planteles cercanos.

El funcionario federal advirtió que este nuevo modelo responde al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar, por falta de espacios educativos.

Ante ello, abundó, uno de los ejes centrales de estos ciberbachilleratos será la cercanía con los hogares de las y los estudiantes, ya que los planteles estarán ubicados en zonas estratégicas, a fin de evitar traslados largos y costosos, y para que estudiar no implique riesgos ni gastos excesivos para las familias.

El titular de la SEP comentó que los 130 planteles forman parte de las 202 acciones que se llevarán a cabo este año para ampliar la infraestructura de educación media superior, las cuales incluyen la construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos y 52 ampliaciones. Estas acciones permitirán disponer de 65 mil 400 espacios adicionales en beneficio de las y los estudiantes de nivel medio superior.

Delgado Carrillo destacó que estos nuevos centros educativos, que forman parte del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, representan un nuevo modelo diseñado para responder a las realidades actuales de las y los estudiantes, ya que combinan el uso de tecnologías digitales con acompañamiento académico, lo que permitirá una formación flexible, pertinente y de calidad.

Recordó que con base en la ubicación de cada plantel se podrá cursar alguna de las 15 nuevas carreras del Sistema Nacional del Bachillerato, ya que además de los espacios destinados al aprendizaje académico, los Ciberbachilleratos contarán con áreas para la cultura y el deporte, ya que, dijo, la educación integral va más allá del aula, de ahí que en dichos planteles se fomentará la creatividad, la convivencia, la identidad comunitaria y hábitos de vida saludables entre las y los estudiantes.

Este modelo busca fortalecer el tejido social al convertirse en centros comunitarios donde la educación, la cultura y el deporte convivan en un mismo espacio y sean puntos de encuentro que impulsen el desarrollo local y la participación juvenil.

La construcción de estos 130 planteles representa una apuesta clara por la equidad educativa, al acercar opciones de bachillerato a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras para continuar sus estudios y así, dar respuesta a la creciente demanda de espacios en la Educación Media Superior, corroborando así que para el gobierno federal, la educación debe ser accesible, cercana e integral, mediante un modelo innovador que coloca en el centro a las personas, sus comunidades y su futuro.