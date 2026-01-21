Megabachetón en carreteras recibirá 50 mil millones para repavimentar y dar mantenimiento a vías primarias del país

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México SICT presenta el programa de pavimentación en vías primarias durante la conferencia Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional. (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, anunció que se pondrá en marcha un plan intensivo de mantenimiento carretero que contempla una inversión histórica de 50 mil millones de pesos para rehabilitar, repavimentar y dar mantenimiento a 18 mil kilómetros de carreteras federales sin cuota.

El programa, que se ejecutará de enero a diciembre, busca mejorar las principales rutas del país y generar cerca de 100 mil empleos.

La mandataria explicó que este esfuerzo forma parte del Programa Nacional de Conservación de Carreteras y del Megabachetón, una estrategia enfocada en atender los tramos más dañados, señalando que se realizó una revisión detallada de las carreteras y se tomaron en cuenta solicitudes ciudadanas para definir las zonas prioritarias.

“Son 50 mil millones de pesos destinados a la repavimentación y al bacheo de carreteras federales. Es un trabajo intenso que se va a notar en todo el país”, afirmó la mandataria al presentar el programa.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que de los 18 mil kilómetros que serán intervenidos, 7 mil 100 corresponden a ejes troncales, lo que representa cerca del 70 por ciento de estas vías consideradas estratégicas. El resto se distribuirá en otros tramos de la red federal libre de peaje.

¿Qué carreteras recibirán mantenimiento gracias al Megabachetón de carreteras?

El funcionario explicó que la intervención se dividirá en cinco grandes regiones:

En el Noroeste se invertirán 8 mil 659 millones de pesos para atender 3 mil 170 kilómetros en estados como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa; se intervendrán los corredores Corredor del Pacífico; México – Nogales; Mazatlán – Matamoros y Golfo - Norte

En el Noreste, la inversión será de 7 mil 113 millones de pesos para 2 mil 110 kilómetros en entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, donde se atenderán los corredores México - Nuevo Laredo; Querétaro - Cd. Juárez; Veracruz - Monterrey; Mazatlán – Matamoros; Corredor Golfo de México - Huasteca

Para la región Centro-Occidente se destinarán 7 mil 300 millones de pesos con el fin de rehabilitar 2 mil 444 kilómetros en estados como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, en los corredores México-Nuevo Laredo; Manzanillo-Tampico; Centro - Occidente – Bajío y Guadalajara - Zacatecas.

En la zona Centro, que incluye al Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se trabajará en los corredores Acapulco - Tuxpan; Acapulco - Veracruz; Corredor del Altiplano; Corredor Centro – Golfo; México - Veracruz.

Mientras que en el Sur-Sureste se canalizarán 10 mil 873 millones de pesos para intervenir 3 mil 140 kilómetros en estados como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán en los corredores Puebla - Progreso; Puebla - Tapachula; Circuito Transístmico; Acapulco - Veracruz; Corredor Altiplano; Península de Yucatán.

Sheinbaum también hizo un llamado a gobernadores, gobernadoras y autoridades municipales para que destinen parte de sus presupuestos al mantenimiento de caminos locales, con el fin de complementar el esfuerzo federal.