“México está de moda” en el inicio de la Fitur; es su primera vez como País invitado

Corte del listón del Pabellón México en la Fitur La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, encabezó el corte de listón del Pabellón de nuestro país en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026; junto con el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel y gobernadoras y gobernadores de estados mexicanos

Inició oficialmente la participación de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, uno de los eventos de turismo más destacados del mundo, donde la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, fue la encargada de hacer el corte de listón del Pabellón dedicado a nuestro país.

Esta edición del Fitur realizada en España, México se presenta por primera vez como país invitado para presentar su oferta turística integral y diversa en un espacio inmersivo e interactivo donde se presentan regiones turísticas,Pueblos Mágicos y una oferta diversificada de destinos, así como celebraciones emblemáticas de las 32 entidades Federativas.

La Feria Internacional de Turismo se realizará del 21 al 25 de enero, reúne a 156 países y a más de 9 mil 500 empresas, y prevé recibir a 250 mil visitantes internacionales.

La secretaria de Turismo mexicana aseguró que este momento materializa la visión del Gobierno de México, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para consolidar al turismo como un sector estratégico para el desarrollo nacional, la inclusión social y el bienestar comunitario.

“Hoy México se presenta unido: sector público, sector privado, gobiernos estatales, artesanas, artesanos, cocineras, empresarios y destinos turísticos. Esta es la fuerza que nos caracteriza y con la que vamos a construir un futuro próspero para todo el país”, afirmó.

En la apertura del Pabellón estuvo presente también el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quien destacó la importancia de la coordinación intersectorial, el trabajo conjunto con Oficinas Centrales y la participación de Embajadas y Consulados de México como actores clave en la promoción y fortalecimiento de la agenda turística y de cooperación.

Señaló que la representación diplomática funge como facilitadora y gestora de encuentros con autoridades, además de brindar acompañamiento a las misiones provenientes de los distintos gobiernos estatales de México. En el marco de FITUR, la Embajada, en línea con las prioridades de política exterior promueve, facilita y genera acercamientos y actividades que se materializan en oportunidades de negocio e inversión en materia turística no solo de Europa, sino del resto del mundo.

La titular de la Sectur precisó que la participación de México como País Invitado en Fitur 2026 constituye un punto de encuentro estratégico para fortalecer la promoción internacional, impulsar la conectividad aérea, generar nuevas oportunidades comerciales y seguir construyendo un turismo que beneficie a las comunidades, bajo el compromiso de avanzar con unidad, reconociendo la diversidad del país y asegurando Prosperidad Compartida para quienes sostienen al sector turístico.

Presumió que el Pabellón de México cuenta con área especial dedicada a las ciudades mexicanas que serán sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, con el objetivo de aprovechar la condición de nación anfitriona y atraer parte de los 5.5 millones de visitantes adicionales esperados durante el evento deportivo.

Además de las Secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores asistieron a este arranque de actividades: las gobernadoras y gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo; de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro; de Querétaro, Mauricio Kuri González; de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; y de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

Durante el corte de listón se contó también con la presencia del director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; la presidenta de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Tania Palacios Kuri; así como secretarias, secretarios y representantes de las 32 Secretarías de Turismo, entre otros.