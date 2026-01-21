México queda fuera del Consejo de Paz de Trump y lo ve como un sistema paralelo a la ONU

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Confirmó que México no ha sido invitado al Consejo de Paz impulsado por Donald Trump, al que calificó como un esquema paralelo a la ONU

México no ha sido convocado al llamado Consejo de Paz promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un mecanismo que, de acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, opera como una estructura paralela a Naciones Unidas y con una visión poco incluyente.

Bárcena compara el Consejo de Paz con el modelo multilateral de la ONU

Durante su participación en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, Bárcena explicó que hasta ahora no existe invitación alguna para que México se sume a este consejo, lo cual contrasta con el modelo multilateral de la ONU, donde los países tienen voz y voto en condiciones más equilibradas. A diferencia de ello, señaló que la propuesta estadounidense responde a una lógica unilateral.

La funcionaria mexicana consideró que aún está por verse cuántos países deciden integrarse a este esquema, y recordó que naciones como Argentina y Paraguay sí han mostrado afinidad con la propuesta de Trump, precisamente porque comparten su visión política.

México mantiene el diálogo con Estados Unidos pese al nuevo esquema

Pese a este escenario, Bárcena afirmó que México mantiene una relación de diálogo constante con Estados Unidos, lo que calificó como una condición favorable frente a otros países que enfrentan tensiones más abiertas con la administración estadounidense. Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara y firme al establecer que la soberanía nacional es una línea que no se negocia.

Ese canal de comunicación agregó, se ha reflejado en temas sensibles como seguridad, migración y comercio, lo que ha permitido sostener una relación funcional, aun en un contexto internacional complejo.

En cuanto al panorama global, Bárcena advirtió que el orden internacional atraviesa una etapa de fragmentación, con tensiones visibles entre Estados Unidos y Europa, como el caso de Groenlandia, aunque confió en que estas diferencias puedan resolverse por la vía pacífica.

Retos de la agenda climática

También alertó sobre el momento complicado que vive la agenda climática mundial, especialmente tras el retiro de algunos países de compromisos ambientales. No obstante, destacó que Europa, América Latina y China mantienen una postura activa frente al cambio climático, al reconocerlo como un problema real y científicamente comprobado.

Para la funcionaria, el reto global exige acciones simultáneas y coordinadas, en un escenario internacional cada vez más incierto, donde el diálogo y la cooperación siguen siendo clave.