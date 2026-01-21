Nuevo esquema de dictaminación tecnológica logra ahorros de 2 mil 900 mdp en TIC

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

En 2025 se logró un ahorro de 2 mil 900 millones de pesos gracias al al nuevo esquema de dictaminación tecnológica para la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de dependencias y organismos de la Administración Pública Federal adoptado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

El objetivo de este proceso es impulsar la racionalidad del gasto y promover la eficiencia en el uso responsable de los recursos públicos al estandarizar los requisitos técnicos y administrativos para todas las dependencias y entidades gubernamentales que garantizan transparencia y el combate a prácticas de corrupción.

Con el fin de aportar lo ahorrado a otros rubros o programas prioritarios del Gobiernos de México, se proyecta que entre 2024 y 2030 se logre una reducción de 25% en el presupuesto total asignado a TIC para alcanzar un ahorro acumulado de 16 mil millones de pesos al cierre del sexenio.

Además de los beneficios financieros, la dictaminación tecnológica impulsa la innovación e independencia tecnológica pues ha permitido identificar con precisión las necesidades institucionales para el desarrollo de soluciones propias, a través de la Fábrica de Software y el Centro de Datos de Aguascalientes, y con ello, se reducen los costos operativos, los pagos de licencias a terceros y de servicios de proveedores privados.

Asimismo, se han implementado una serie de acciones que también contribuyen a la optimización del gasto público como: