¿Realmente puedo morir? La ciencia ya explicó qué pasa si no recibiste la dosis cero de la vacuna contra el sarampión en México

El resurgimiento del sarampión ha desatado diversos mitos sobre la salud que han propiciado cierto nivel de pánico, principalmente entre aquellas personas que no cuentan con la “dosis cero” de la vacuna en México.

Esta primera aplicación es un refuerzo que se aplica a bebés de 6 a 11 meses cuando hay un brote activo o riesgo elevado de exposición. Su función principal no es sustituir el esquema regular, sino dar una protección extra temporal antes de que el sistema inmune del bebé esté listo para combatirla.

Si por alguna razón tu hijo o tú no recibieron esa dosis cero, la ciencia ya reveló qué es lo que ocurre realmente con tu salud. Este hecho no activa por sí mismo un problema grave de salud; sin embargo, lo ideal es comenzar y completar el esquema normal de vacunación, el cual ofrece una defensa sólida y duradera.

¿Cómo funciona la protección y qué pasa si no me aplicaron esa primera dosis?

La vacunación contra el sarampión en México sigue las recomendaciones generales que incluyen dos dosis de la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y paperas:

Primera dosis alrededor de los 12 meses

Segunda dosis alrededor de los 18 meses

Si no tienes registro de vacunación, puedes aplicarte una dosis extra sin riesgo a daños en tu salud. Según autoridades especializadas, es posible vacunarse aunque no recuerdes si fue aplicada anteriormente.

¿Qué dice la ciencia sobre la efectividad y los riesgos?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que dos dosis de la vacuna triple vírica tienen hasta 97% de eficacia para prevenir el sarampión. Una sola dosis protege en alrededor del 93% de los casos.

Eso significa que completar el esquema básico es la mejor barrera contra la enfermedad, aun si la dosis cero no fue administrada. La vacunación después de una exposición reciente también puede ayudar a evitar o atenuar el desarrollo de la enfermedad si se aplica dentro de las primeras 72 horas.

¿Por qué regresó el brote de sarampión en México?

México enfrenta un rebrote de sarampión con miles de casos confirmados y un esfuerzo intenso por aumentar la cobertura de vacunación entre la población. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya retiró el estatus de “país libre de sarampión” y ha pedido alcanzar coberturas superiores al 95% para evitar contagios.

Esto demuestra que más allá de una dosis extra, es crucial que la mayoría de la población esté protegida con las dos dosis recomendadas lo que ayudará a frenar brotes y evitar complicaciones graves.