Al rescate del T-MEC: Marcelo Ebrard irá a Washington para buscar mantener el tratado comercial

Marcelo Ebrard El Secretario de Economía asistirá a Washington para las negociaciones

La misión del Gobierno de México de mantener vigente el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, continuará en los próximos días ante los menosprecios de Donald Trump por dicho acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, estará viajando a Washington próximamente para continuar las negociaciones, así como continuará un grupo de trabajo también en la capital estadounidense.

Sheinbaum defiende el T-MEC y Marcelo Ebrard irá a negocial

Durante su conferencia matutina de “La Mañanera” de este jueves 22 de enero, realizada ahora en Puebla, la presidenta señaló de nueva cuenta que la intención de su administración es que el acuerdo se mantenga una vez que se revise este 2026 en beneficio de las tres naciones a nivel económico y comercial.

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. No lo llamaría choque de discurso, sino son simplemente diferentes puntos de vista de lo que está pasando a nivel internacional. No he hablado en persona con el primer ministro, nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por su puesto con el presidente Trump con lo que tiene que ver con el acuerdo comercial” explicó la presidenta.

También, detalló que será el Secretaría de Economía y Canciller durante el sexenio pasado, Marcelo Ebrard, quien estará acudiendo próximamente a Washington para seguir entablando conversaciones sobre los ajustes que se le pueden hacer al convenio.

“La próxima semana el secretario Ebrard va a ir a Washington a seguir trabajando sobre los temas comerciales. Esta semana estpa un equipo de trabajo para darle seguimiento al entendimiento de seguridad coordinado por Robert Velásco, pero hay un grupo de secretarías y la fiscalía que se encuentra con sus homólogos en Washington.