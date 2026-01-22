Ariadna Montiel: tres millones de mexicanas ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar

. .

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que el trabajo y la historia de las mexicanas sí cuentan en el segundo piso de la Cuarta Transformación, al anunciar que tres millones de mujeres de entre 60 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Durante la entrega de Tarjetas de Bienestar en compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel subrayó que este apoyo reconoce toda una vida de esfuerzo en el cuidado de la familia y garantiza que, al cumplir 65 años, las beneficiarias accederán automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores.

“La Pensión Mujeres Bienestar concretiza el llegamos todas, el compromiso de nuestra Presidenta se ha cumplido”, afirmó la funcionaria, al señalar que el bienestar se construye cuando los recursos del pueblo se distribuyen de manera justa.

. .

En este 2026, el Gobierno de México ha destinado un billón de pesos a los Programas de Bienestar, lo que ha permitido la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanos. Montiel enfatizó que compartir y salir adelante juntos son principios aprendidos del México profundo, y que la Cuarta Transformación se fortalece con el renacimiento de los pueblos indígenas y las regiones históricamente marginadas.