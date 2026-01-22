Arremete Xóchitl contra reforma electoral de Sheinbaum; “quieren aniquilar a la oposición”.

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial advierte riesgos de la reforma electoral de Sheinbaum l (Cuartoscuro)

La ex candidata presidencial, Xóchirtl Gálvez arremetió contra la Reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum al acusar que Morena con esas nuevas reglas, Morena pretende legalizar en la Constitución sus trampas para perpetuarse en el poder y aniquilar a la oposición, para acallar las voces que piensan distinto.

Galvez acusó que tenemos un INE sometido y un Tribunal Electoral a modo por lo cual consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de poner un alto y corregir muchas de las irregularidades y delitos electorales que se comente en los procesos comiciales.

En ese sentido, Gálvez ennumeró una serie de trampas e irregularidades graves que se registran en los procesos electorales sobre todo el presidencial , entre ellas las campañas anticipadas, y el apoyo del presidente en turno a la o el candidato oficialista lo que deriva en una marcada inequidad.

De hecho acusó que la presidenta Sheinbaum se benefició de esas irregularidades y abusos electorales que aprovechó para obtener más votos en la elección presidencial de 2024.

Detalló que algunos de los delitos electorales que deben corregirse en esta reforma electoral son el uso del aparato del Estado por parte del Jefe del Ejecutivo para apoyar a la o el candidato oficialista y descalificar a los adversarios.

Por ejemplo—agregó-- usar Las Mañaneras para divulgar campañas de desprestigio en plena jornada electoral.

Otra irregularidad son los actos anticipados de campaña pues recordó que cuando los tiempos reglamentarios aún no llegaban, los todavía secretarios de Estado, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, así como la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, colocaron miles de espectaculares y bardas por todo el territorio nacional para promoverse como candidatos.

En un mensaje en las redes sociales, Gálvez afirmó que se usaron los programas sociales para coaccionar el voto, ya que casa por casa los llamados Servidores de la Nación promovieron el voto a favor de la ahora presidenta Sheinbaum.

“Estos son ejemplos claros de delitos electorales que hicieron la contienda inequitativa y que nadie castigó.

Por ello, sugirió a la presidenta Sheinbaum plantea la anulación de candidaturas y elecciones a quien incurra en ese tipo de delitos electorales pero además se castigue penalmente a la presidenta o presidente de la República o gobernadores, que intervengan indebidamente en las elecciones.

“Bien podría establecer que las autoridades electorales cancelen candidaturas, anulen elecciones y proponga legislar para que se castigue penalmente al presidente de la República y mandatarios estatales que intervengan indebidamente en el proceso electoral”, indicó

Por otra parte, Gálvez Ruiz lamentó que este gobierno, en lugar de castigar, premie al responsable de la muerte de 40 migrantes. Recordó que en 2023 Francisco Garduño estaba a cargo del Instituto Nacional de Migración, responsable de la estación migratoria de Ciudad Juárez en la que murieron migrantes en un incendio, ahora fue nombrado titular de una dirección en la Secretaría de Educación Pública.