Arriban a Chile 145 brigadistas mexicanos para ayudar a la extinción de incendios

Incendios en Chile (@eldatodigitalec/x)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este jueves que 145 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal llegaron a Chile para ayudar a extinguir los incendios que están golpeando el sur del país y que han provocado la muerte de al menos 21 personas.

A través de sus redes sociales, la Cancillería informó que los efectivos de emergencias arribaron a la ciudad de Concepción, siguiendo las “instrucciones” de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la mandataria respondió a una publicación de su homólogo chileno, Gabriel Boric, en la que le daba las gracias por esta ayuda, afirmando que el país “siempre será solidario con todos los pueblos del mundo”.

Según la SRE, este gesto reafirma la “permanente solidaridad” mexicana con el “hermano pueblo chileno en estos momentos difíciles, como la ha recibido en tantas ocasiones de su parte”.

Esta misión de cooperación fue organizada por la Comisión Nacional Forestal, de la que forman parte los brigadistas, por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Defensa, así como por el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México.

“Deseamos todo lo mejor a los brigadistas mexicanos, en esta tarea solidaria con nuestras hermanas y hermanos chilenos, y los esperamos pronto de vuelta en casa”, finalizó la Cancillería.

Sheinbaum había adelantado este lunes en la Mañanera del Palacio Nacional, el apoyo a México al Gobierno chileno tras los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Bibío que han dejado por el momento 21 muertos.

“Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo”, indicó la presidenta.

Incendios catastróficos

Los incendios han dejado más de 20 mil personas damnificadas, 817 viviendas destruidas y más de 40 mil hectáreas calcinadas en ambas regiones sureñas de Chile, según datos del Ejecutivo chileno.

Tanto Boric, como su sucesor, José Antonio Kast, se desplegaron el pasado miércoles en el terreno para apoyar a las víctimas. Ambos dieron señales de unidad y han coincidido en que el actual Gobierno le toca enfrentar la emergencia y a la siguiente Administración la reconstrucción. (Con información de EFE)