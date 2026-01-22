Beca Rita Cetina 2026: quiénes podrán solicitar el apoyo en febrero y quiénes quedarán excluidos

Beca Rita Cetina primaria: ¿De cuánto será el apoyo anual adicional? Conoce cuánto podrás estar recibiendo anualmente de la Beca Rita Cetina (Pexels)

El inicio de este 2026 estuvo marcado por el regreso a la implementación de los programas sociales, tales como la Beca Rita Cetina un programa que brinda apoyo económico a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar y reducir las barreras económicas para estudiar.

Para este primer ciclo del año se espera que en el mes de febrero, los interesados puedan hacer su solicitud para esta beca. Para muchos hogares mexicanos, la beca es una oportunidad real de sostener los estudios ante el aumento de costos y las demandas financieras que conlleva la educación.

Ante este nuevo ciclo de registros surgen las dudas de quiénes son los aspirantes que podrán hacer esta solicitud y quienes no. Para esto, te dejamos esta nota informativa en la que podrás despejar esta y otras dudas.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría del Bienestar, los estudiantes que pueden solicitar la Beca Rita Cetina 2026 son:

Estudiantes inscritos y activos en escuelas públicas de educación básica (primaria y secundaria) .

. Estudiantes de educación media superior (preparatoria o equivalentes) en escuelas públicas.

(preparatoria o equivalentes) en escuelas públicas. Jóvenes de educación superior inscritos en instituciones públicas que cumplan con los requisitos establecidos.

inscritos en instituciones públicas que cumplan con los requisitos establecidos. Estudiantes con buena asistencia escolar y avance académico satisfactorio.

Estudiantes que demuestren situación socioeconómica que dificulte la continuidad de sus estudios.

Quiénes no podrán solicitar la Beca Rita Cetina

En contraste, la misma institución especificó que no podrán solicitar el apoyo estos estudiantes:

Estudiantes que no estén inscritos en el ciclo 2025-2026.

Aquellos que ya cuentan con otro tipo de beca federal con apoyo económico similar o mayor.

con apoyo económico similar o mayor. Alumnos que no cumplan con los requisitos de asistencia o avance académico establecidos por la SEP.

establecidos por la SEP. Quienes no puedan demostrar residencia o situación socioeconómica que justifique la necesidad del apoyo.

¿De cuánto es el apoyo y cómo se entrega?

La Beca Rita Cetina 2026 otorga un apoyo económico periódico cuyo monto es de 1,900 pesos durante los 10 meses. Este apoyo se deposita generalmente de manera bimestral o en entregas establecidas por la SEP, directamente a las cuentas de las becarias y becarios o a través de mecanismos designados por la dependencia.

Además, por cada alumno extra que tengan inscritos, obtendrán 700 pesos adicionales por cada uno de ellos. Este recurso busca apoyar gastos escolares, transporte, útiles, alimentación y otros costos asociados con la asistencia a clases, aliviando así la carga económica en hogares con recursos limitados.

Fechas de registro Beca Rita Cetina 2026

Aunque aún no se han anunciado fechas exactas, las autoridades señalaron que el registro para la Beca Rita Cetina 2026 se abrirá en febrero, como es tradición. El proceso se realiza a través de plataformas oficiales habilitadas por la SEP, donde el estudiante o su tutor puede completar una solicitud en línea.

Se recomienda estar atento desde los primeros días de febrero, dado que el sistema puede saturarse debido al alto volumen de solicitudes. Asimismo, la SEP habilita guías, tutoriales y asistencia telefónica para acompañar a las familias durante el proceso.