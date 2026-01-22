Detenidos cuatro marinos y en proceso judicial por ‘huachicol fiscal’: Semar

Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina, durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional (Especial)

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, dio cuenta de la baja de cuatro elementos castrenses involucrados en el caso de ‘huachicol fiscal’ urdido por los hermanos Farías Laguna, también separados de su cargo. El mando naval sostuvo que los marinos cesados se encuentran detenidos y pesa sobre ellos un proceso judicial por contrabando de combustible.

“Ya se dieron de baja, están en proceso legal, tienen 15 días para interponer los recursos de revisión. Se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen”, señaló el almirante.

Los sancionados con la baja definitiva, mediante proceso administrativo, han sido consignados luego de que afloraron conexiones con las actividades criminales del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, cesado el 18 de diciembre, y con su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, dado de baja el 11 de septiembre de 2025. Ambos, marinos de alto rango señalados de formar parte de una red de trasiego de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos al proteger su ingreso a México mediante esquemas espurios de importaciones.

No obstante la confirmación de las acusaciones, el almirante Morales Ángeles no reveló los nombres de los cuatro marinos implicados.