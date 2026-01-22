  Diagnósticos tardíos de salud visual, porque se piensa que es normal, no ver bien

Doctora Silvia Moguel En entrevista con Crónica, la doctora Silvia Moguel destaca la importancia de realizar un tamiz visual al nacimiento, y verificar si niñas y niños necesitan lentes de manera temprana, para evitar complicaciones en la adquisición de conocimientos en la escuela. La revisión de la salud visual debe realizarse al menos una vez al año

No ver bien, no es normal, tampoco, que un bebé “se le vaya un ojito” o haga bizcos, o tal vez pensar que una niña o niño está muy pequeñito para usar lentes, son problemas de la salud visual que se deben atender de inmediato.

Así lo señaló en entrevista con Crónica, la doctora Silvia Moguel Ancheita, cirujano oftalmólogo-estrabólogo subraya que para muchas personas la falla visual es un tema que pasa desapercibido.

No ver bien tiene consecuencias: a temprana edad las y los niños tienen problemas en la escuela, “pero no es por temas de aprendizaje, simplemente es porque no ven bien”, como es el caso del astigmatismo, que puede generar fatiga visual y no saber que esto es porque no se ve bien, y eso podría ocasionar incapacidad cerebral, falla en la adquisición de habilidades de aprendizaje, con repercusiones en los niveles de inteligencia y con los años mermará sus capacidades laborales y profesionales en la edad adulta.

Enfermedades visuales, pueden ser prevenibles

La oftalmóloga especialista en estrabismo subraya que con la mayor supervivencia de bebés prematuros, enfermedades congénitas, la alta frecuencia de accidentes en los jóvenes, enfermedades congénitas, enfermedades crónicas en adultos, son algunas de las causas de discapacidad visual en todas las edades, “lo más triste es que prácticamente el 80% de esos casos pudieron haber sido prevenibles”.

La doctora especialista, quien cuenta con un amplio currículum profesional, en investigación y aportaciones importantes en el área de estrabismo lamenta que entre el 60% y el 70% de padres y madres de familia no han revisado nunca la salud visual de sus hijos.

Además, añade, la falta de información o creencias equivocadas retrasan un diagnóstico oportuno y eso sólo favorece la discapacidad visual, de ahí que el primer paso con un recién nacido, hacerle un tamiz visual completo, para poder detectar si tiene una infección neonatal, nace miope, o tiene un defecto refractivo y le va a provocar no ver bien.

En este sentido, aclara que dos y más niños de 10, que tengan estrabismo van a terminar en psicosis, “esos niños pueden tener esquizofrenia o bipolaridad, porque el estrabismo al generar una inhibición en la imagen de algún ojo, va a descomponer el equilibrio cerebral, que es bioquímico y esas sustancias químicas que tendrían que estar equilibradas pueden alterar otros procesos”.

La ex jefa del servicio de estrabismo, en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, del ISSSTE resalta que los prematuros nacen con discapacidad visual, “porque el no se terminaron de desarrollar los circuitos cerebrales visuales... Si de 10 niños que nacen uno va a ser prematuro, es un índice muy alto, porque cada año en México 500 bebés se quedan ciegos por nacer prematuros y los que no se quedaron ciegos hay que enseñarles a ver”.

Hipermetropía defecto que se corrige con la edad

También hay niños con defectos refractivos, aunque, la hipermetropía -no ver bien de cerca-, es normal y ésta se corrige sola entre los 11 y los 14 años pero después viene la amenaza de la miopía, ante lo cual, cuestiona: “si sabemos que si tenemos niños hipermétropes y miopes, ¿por qué no están llenas las escuelas de niños con lentes?”

La miopía, indica la doctora Silvia Moguel, entre cada dioptría va a generar mayor riesgo de desprendimiento de retina, enfermedad macular, glaucoma y catarata el resto de la vida, la ventaja es que la miopía tiene tratamiento y manera de ser prevenida, subraya.

Cuidado con las mascotas y la salud visual

Advirtió también de otro factor de riesgo a la salud visual: la zoonosis, transmitida por perros y gatos en casa que se transmite al ser humano “y ha dejado ciegos a los niños porque la toxoplasmosis la transmite el gato, no la sufre, pero se la pasa a las personas que viven con animales”.

La autora del libro “¿Mi bebé, ve bien?, comparte que se trata de una guía en la que se podrá encontrar información muy amplia sobre los temas más comunes e importantes en defectos refractivos, estrabismo así como alergias, conjuntivitis, contactos con animales, entre otros temas, abordados en lenguaje sencillo y claro.

La cirujana oftalmóloga y especialista en estrabismo convoca a padres de familia y/o cuidadores a verificar la salud visual de sus hijas e hijos, “poque hay veces que son medicados por déficit de atención, y en realidad el problema es que no ve bien y si no ve bien evidentemente no se puede concentrar en la escuela”.

Asimismo, hace un llamado a las autoridades en la materia a realizar campañas específicamente dirigidas al cuidado de la salud visual de las personas, desde los recién nacidos con el tamiz visual completo, infantes y adolescentes en edad escolar, para que tengan un desarrollo adecuado y tengan un futuro de adultos más sanos visual y mentalmente, de lo contrario los problemas de salud visual van a continuar impactando a niños y jóvenes con todas las consecuencias en su desarrollo intelectual profesional y laboral que ya había mencionado.

Además, la destacada estrabóloga comparte que impulsa el diplomado en Neurodesarrollo Visual Salud y Enfermedad, “para que cualquiera que tenga una capacidad profesional con nivel de licenciatura pueda participar”, el cual está avalado por la UNAM y por la Sociedad Mexicana de Pediatría para que cuenten con la información más actualizada de las enfermedades visuales.