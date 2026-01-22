Dime tu apellido y te diré cuándo debes registrarte para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud: todas las fechas

Si todavía no sabes cuándo y cómo registrarte para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, toma nota, porque en 2026 ya hay fechas oficiales y un calendario definido para realizar el trámite sin contratiempos.
Este nuevo documento servirá para identificarte dentro del sistema público de salud y será válido en distintas instituciones del país.
¿Cuándo inicia el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud?
El registro arranca el 2 de marzo de 2026 y estará disponible hasta el 31 de diciembre del mismo año. Durante este periodo, las personas podrán acudir a realizar el trámite conforme al calendario establecido por las autoridades.
¿En qué estados inicia primero el registro?
El proceso se realizará por etapas. En una primera fase, a partir del 2 de marzo, el registro comenzará en estados como:
- Estado de México
- Puebla
- Hidalgo
- Michoacán
- Sinaloa
- Sonora
- Yucatán
- Tabasco, entre otros
Posteriormente, desde el 23 de marzo, se sumarán entidades como:
- Ciudad de México
- Veracruz
- Chiapas
- Oaxaca
- Quintana Roo
- Guerrero
El objetivo es evitar saturaciones y organizar mejor la atención.
¿Cómo se organiza el registro mes a mes?
Para evitar aglomeraciones, el gobierno está organizando la atención según la letra inicial del apellido paterno de cada persona. Por ejemplo:
- Lunes 2 y 30 de marzo: apellidos con A o B
- Martes 3, 17 y 31 de marzo: apellidos con C
- Miércoles 4 y 18 de marzo: apellidos con D, E, F
- Jueves 5 y 19 de marzo: apellidos con G
- Viernes 6 y 20 de marzo: apellidos con H, I, J, K
- Lunes 9 y 23 de marzo: apellidos con M
- Martes 10 y 24 de marzo: apellidos con N, Ñ, O, P, Q
- Miércoles 11 y 25 de marzo: apellidos con R
- Jueves 12 y 26 de marzo: apellidos con S, T, U
- Viernes 13 y 27 de marzo: apellidos con V, W, X, Y, Z
- Sábados: día para quienes no pudieron ir en su fecha asignada
¿Quiénes pueden tramitar la credencial y qué documentos se necesitan?
La credencial puede ser solicitada por todas las personas, sin importar si ya contaban con IMSS, ISSSTE u otro sistema de salud.
Requisitos para adultos:
- Identificación oficial
- CURP
- Comprobante de domicilio
Para menores de edad:
- Acta de nacimiento con CURP
- Comprobante de domicilio
- Identificación del padre, madre o tutor
¿Dónde se realiza el trámite?
El registro es presencial y se lleva a cabo en los módulos del Bienestar, que operan de lunes a sábado en un horario aproximado de 9:00 a 17:00 horas.
¿Cuándo se entrega la credencial?
La credencial física se entregará semanas después de completar el registro. Además, se contempla una versión digital, que estará disponible a través de una aplicación oficial durante el año.