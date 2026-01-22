Dime tu apellido y te diré cuándo debes registrarte para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud: todas las fechas

Si todavía no sabes cuándo y cómo registrarte para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, toma nota, porque en 2026 ya hay fechas oficiales y un calendario definido para realizar el trámite sin contratiempos.

Este nuevo documento servirá para identificarte dentro del sistema público de salud y será válido en distintas instituciones del país.

¿Cuándo inicia el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud?

El registro arranca el 2 de marzo de 2026 y estará disponible hasta el 31 de diciembre del mismo año. Durante este periodo, las personas podrán acudir a realizar el trámite conforme al calendario establecido por las autoridades.

¿En qué estados inicia primero el registro?

El proceso se realizará por etapas. En una primera fase, a partir del 2 de marzo, el registro comenzará en estados como:

Estado de México

Puebla

Hidalgo

Michoacán

Sinaloa

Sonora

Yucatán

Tabasco, entre otros

Posteriormente, desde el 23 de marzo, se sumarán entidades como:

Ciudad de México

Veracruz

Chiapas

Oaxaca

Quintana Roo

Guerrero

El objetivo es evitar saturaciones y organizar mejor la atención.

¿Cómo se organiza el registro mes a mes?

Para evitar aglomeraciones, el gobierno está organizando la atención según la letra inicial del apellido paterno de cada persona. Por ejemplo:

Lunes 2 y 30 de marzo: apellidos con A o B

apellidos con Martes 3, 17 y 31 de marzo: apellidos con C

apellidos con Miércoles 4 y 18 de marzo: apellidos con D, E, F

apellidos con Jueves 5 y 19 de marzo: apellidos con G

apellidos con Viernes 6 y 20 de marzo: apellidos con H, I, J, K

apellidos con Lunes 9 y 23 de marzo: apellidos con M

apellidos con Martes 10 y 24 de marzo: apellidos con N, Ñ, O, P, Q

apellidos con Miércoles 11 y 25 de marzo: apellidos con R

apellidos con Jueves 12 y 26 de marzo: apellidos con S, T, U

apellidos con Viernes 13 y 27 de marzo: apellidos con V, W, X, Y, Z

apellidos con Sábados: día para quienes no pudieron ir en su fecha asignada





¿Quiénes pueden tramitar la credencial y qué documentos se necesitan?

La credencial puede ser solicitada por todas las personas, sin importar si ya contaban con IMSS, ISSSTE u otro sistema de salud.

Requisitos para adultos:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio

Para menores de edad:

Acta de nacimiento con CURP

Comprobante de domicilio

Identificación del padre, madre o tutor

¿Dónde se realiza el trámite?

El registro es presencial y se lleva a cabo en los módulos del Bienestar, que operan de lunes a sábado en un horario aproximado de 9:00 a 17:00 horas.

¿Cuándo se entrega la credencial?

La credencial física se entregará semanas después de completar el registro. Además, se contempla una versión digital, que estará disponible a través de una aplicación oficial durante el año.