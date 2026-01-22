Nacional

El trámite inicia en marzo de 2026 y se realizará por etapas y por letra del apellido para evitar saturaciones en los módulos.

Por Fernando Luviano
Dime tu apellido y te diré cuándo debes registrarte para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud: todas las fechas

Si todavía no sabes cuándo y cómo registrarte para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, toma nota, porque en 2026 ya hay fechas oficiales y un calendario definido para realizar el trámite sin contratiempos.

Este nuevo documento servirá para identificarte dentro del sistema público de salud y será válido en distintas instituciones del país.

¿Cuándo inicia el registro de la credencial del Servicio Universal de Salud?

El registro arranca el 2 de marzo de 2026 y estará disponible hasta el 31 de diciembre del mismo año. Durante este periodo, las personas podrán acudir a realizar el trámite conforme al calendario establecido por las autoridades.

¿En qué estados inicia primero el registro?

El proceso se realizará por etapas. En una primera fase, a partir del 2 de marzo, el registro comenzará en estados como:

  • Estado de México
  • Puebla
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Yucatán
  • Tabasco, entre otros

Posteriormente, desde el 23 de marzo, se sumarán entidades como:

  • Ciudad de México
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Oaxaca
  • Quintana Roo
  • Guerrero

El objetivo es evitar saturaciones y organizar mejor la atención.

¿Cómo se organiza el registro mes a mes?

Para evitar aglomeraciones, el gobierno está organizando la atención según la letra inicial del apellido paterno de cada persona. Por ejemplo:

  • Lunes 2 y 30 de marzo: apellidos con A o B
  • Martes 3, 17 y 31 de marzo: apellidos con C
  • Miércoles 4 y 18 de marzo: apellidos con D, E, F
  • Jueves 5 y 19 de marzo: apellidos con G
  • Viernes 6 y 20 de marzo: apellidos con H, I, J, K
  • Lunes 9 y 23 de marzo: apellidos con M
  • Martes 10 y 24 de marzo: apellidos con N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 11 y 25 de marzo: apellidos con R
  • Jueves 12 y 26 de marzo: apellidos con S, T, U
  • Viernes 13 y 27 de marzo: apellidos con V, W, X, Y, Z
  • Sábados: día para quienes no pudieron ir en su fecha asignada


¿Quiénes pueden tramitar la credencial y qué documentos se necesitan?

La credencial puede ser solicitada por todas las personas, sin importar si ya contaban con IMSS, ISSSTE u otro sistema de salud.

Requisitos para adultos:

  • Identificación oficial
  • CURP
  • Comprobante de domicilio

Para menores de edad:

  • Acta de nacimiento con CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Identificación del padre, madre o tutor

¿Dónde se realiza el trámite?

El registro es presencial y se lleva a cabo en los módulos del Bienestar, que operan de lunes a sábado en un horario aproximado de 9:00 a 17:00 horas.

¿Cuándo se entrega la credencial?

La credencial física se entregará semanas después de completar el registro. Además, se contempla una versión digital, que estará disponible a través de una aplicación oficial durante el año.

