Heladas extremas y hasta torbellinos y tornados podrían azotar Coahuila este viernes 23 de enero; esto se sabe hasta el momento

El clima en Coahuila ha detonado inquietudes entre los habitantes y las autoridades meteorológicas justo antes de cerrar el mes de enero de 2026. Se ha anunciado una advertencia respecto a que este viernes 23 de enero podría registrarse un evento severo derivado de la combinación entre el frente frío número 30 y una tercera tormenta invernal de la temporada.

El choque entre aire helado de origen ártico y la atmósfera inestable del norte del país está provocando un descenso de temperaturas, especialmente en las zonas altas y rurales de Coahuila.

¿Serán reales los torbellinos y tornados en el norte de México?

De acuerdo con información de la Conagua, sí hay posibilidades de que se formen torbellinos o tornados en partes de Coahuila el próximo viernes. Estos fenómenos están asociados a rachas de viento fuertes entre 50 y 70 km/h, que hacen que el aire gire con fuerza al interactuar con el frente frío.

Estos remolinos de aire pueden cobrar fuerza suficiente para poner en riesgo estructuras ligeras y provocar el levantamiento de polvo en zonas abiertas, sobre todo durante la noche, cuando las condiciones térmicas son más inestables.

¿Cuándo podría haber torbellinos o tornados en Coahuila?

El pronóstico más reciente apunta a mañanas muy frías con temperaturas incluso bajo cero, especialmente en regiones serranas de Coahuila durante este sábado y domingo.

Esto coincide con el frente frío número 30, empujado por una masa de aire polar y la tercera tormenta invernal, por lo que bajará la temperatura de forma pronunciada en el norte del país, produciendo heladas generalizadas y hasta la caída de aguanieve en zonas altas.

¿Qué precauciones tomar por el clima en Coahuila este fin de semana?

En condiciones como estas, las autoridades recomiendan:

Abrigar a niños, adultos mayores y mascotas

Revisar y procurar la calefacción en casa

Cubrir tuberías expuestas para evitar su congelación

Evitar estructuras frágiles en exteriores

Asegurar objetos sueltos en patios o terrenos expuestos

Manejar con precaución en carreteras abiertas

El Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil estarán actualizando los avisos de riesgo a lo largo del fin de semana.