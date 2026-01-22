IMSS y gobierno de Yucatán brindan certeza laboral a trabajadores con su basificación

IMSS entregan plazas a trabajadores de Yucatán El director general del IMSS, Zoé Robledo entregó bases a trabajadores del instituto en el estado de Yucatán, con lo que se les brinda certeza laboral

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo entregó 124 bases a trabajadores hombres y mujeres, quienes partir del próximo 1º de febrero reforzarán los servicios médicos y administrativos al ser asignados en diversas unidades médicas, entre las que destacan unidades del Primer Nivel de atención, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 62, los Hospitales de Izamal, Oxkutzcab, Maxcanú y Acanceh, que pasan de IMSS Coplamar al Régimen Ordinario.

Robledo Aburto aseguró que la seguridad en la atención de la derechohabiencia inicia con la certeza de sus trabajadores en lo laboral, por lo que el IMSS inició con la entrega de bases al personal de salud en Yucatán con 124 plazas a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, conservación, auxiliar universal de oficina y servicios auxiliares.

Afirmó que con esta acción se regresa a lo público, anteriormente no se sumaba personal porque la intención era privatizar los servicios, “eso ya no está en el horizonte para nada, hoy el IMSS contrata de manera definitiva, crece, construye y seguirá aspirando siempre a la igualdad y al sueño de que todos tengan seguridad social”.

Acompañado por el secretario general del Gobierno del Estado, Omar Pérez Avilés, en representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, entregaron certificados de basificación que responden al compromiso institucional de fortalecer la plantilla laboral en zonas urbanas y rurales.

Mencionó que en la entidad tiene 27 Unidades de Medicina Familiar (UMF), 83 Unidades Médicas Rurales (UMR), cuatro Hospitales Rurales, tres Hospitales Generales de Subzona, dos Hospitales Generales Regionales y una Unidad Médica de Alta Especialidad, además, gran parte la infraestructura a nivel nacional fue construida en los primeros 40 años del Instituto a partir de su creación en 1943; en 36 años de la etapa neoliberal -1982 a 2018- solo se creció en 4,300 camas y en siete años de gobierno de la cuarta transformación ya suman 4,700 camas adicionales, un Instituto que regresa a la construcción con nuevos hospitales.

En el caso de Yucatán, el Hospital General de Zona en Ticul, que inició su construcción en 2006 bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) fue tomado por el Seguro Social y con el apoyo de ingenieros militares finalizará su construcción, que ayudará en particular en la atención de Traumatología y Ortopedia.

A esta obra se suma la Unidad de Medicina Familiar en Paseo Montejo con el nuevo modelo UMF Plus con estudios, laboratorio, Rayos X, ultrasonido y atención médica continua; así como la ampliación del área de Urgencias de las Unidades de Cuidados Intensivos Adultos y de Niños en el Hospital General Regional No. 12 “Benito Juárez” de Mérida.

Además se refirió a los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), en apoyo a la incorporación de más mujeres al mercado laboral. Centros que operarán bajo un nuevo modelo arquitectónico y pedagógico que impulsa procesos como vacunación, estimulación temprana, control de pesos y talla.

Agradeció al gobernador Díaz Mena por la búsqueda de terrenos para la construcción de CECI; se comenzará su edificación en Ciudad Caucel y Serapio Rendón, además de evaluar predios en Piedra Norte, Real Montejo y Villa Bonita con la intención de construir 29 Centros durante el sexenio.

El secretario general del gobierno del Estado, Omar Pérez Avilés, destacó que la entrega de bases y nombramientos refleja una prioridad por la atención directa a las personas, ya que enfermería y medicina concentran una parte importante de estas plazas, acompañadas por personal administrativo y de servicios generales que hacen posible el funcionamiento ordenado de cada unidad.

“La salud del sur del estado forma parte de las prioridades de este gobierno, las decisiones en materia de infraestructura, personal y servicios se orientan a garantizar atención médica completa y cercana para las comunidades que dependen de este hospital”, expuso.