“La integridad no depende del cargo, sino de la forma en que se ejerce la función pública”: Luz Elena González

Durante la entrega de los Reconocimientos a la Integridad y al Servicio Público 2025, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien encabezó la ceremonia, adujo que “la integridad no depende del cargo, sino de la forma en que se ejerce la función pública” al servicio de la nación.

Como parte de su emotivo mensaje la funcionaria enfatizó que las instituciones no se sostienen únicamente con normas, estructuras o planes, se sostienen, sobre todo, en las personas que operan y trabajan día a día en ellas. En la misma tónica manifestó que son las y los servidores públicos, quienes con su trabajo cotidiano hacen posible que la administración funcione, “que las decisiones se implementen y que la legalidad se traduzca en hechos concretos y beneficios para todo el país”.

En el auditorio del edificio sede de la Secretaría de Energía (SENER), la titular de la dependencia también reconoció al subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto por su trayectoria de más de 40 años dedicada al análisis y diseño de la política energética nacional. Su labor, dijo, ha sido fundamental para el cambio que se dio en los últimos años, revirtiendo la política errada que puso en riesgo la soberanía nacional y la soberanía del país; “Encarna el valor de la experiencia puesta al servicio del Estado Mexicano”, aseveró.

Además de celebrar el rigor técnico, la claridad y el profundo sentido del interés general de Rojas Nieto, entregó al Enlace de Archivo de la SENER, María Berenice Luis Ibarra, de quien dijo

que representa la vocación de servicio y compromiso. “Desde su ingreso a esta Secretaría como prestadora de servicio social y posteriormente como servidora pública, ha demostrado un alto sentido de responsabilidad con el cumplimiento normativo y la incorporación de la perspectiva de igualdad y no discriminación en la gestión pública”, amplió González Escobar.

Acompañaron la jefa de Energía, José María Castañeda, titular de la Unidad de Administración y Finanzas y presidente del Comité de Ética de la Secretaría, y Vianey Fabiola Lozano Rangel, titular del Órgano Interno de Control en la SENER, así como Directoras y Directores Generales e integrantes de la Comunidad de la institución.