Lotería Nacional lanza billete conmemorativo por 50 aniversario de la Profeco

Develación de billete conmemorativo por aniversario 50 de la Profeco

Con el motivo de destacar los 50 años de trabajo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Zodiaco No. 1733 como un acto que reconoce a una institución pilar de la democracia económica de México y es clave en la búsqueda de la protección las personas frente a las fuerzas de un mercado que evoluciona constantemente.

La develación de este billete se realizó en el Teatro sede de los Sorteos Tradicionales y estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor.

Durante la presentación del diseño del billete Olivia Salomón, destacó la importancia de celebrar la trayectoria de una institución que nació como una idea adelantada a su tiempo: “que el consumo no debía ser un espacio de abuso, sino un terreno de derechos”.

Con estas declaraciones la directora general, afirmo que esta conmemoración sustenta la política pública del gobierno que encabeza la Presidenta, en defensa a la economía familiar y en la convicción de que el bienestar parte desde la oportunidad de recibir información clara que permita tomar decisiones libres que respeten la dignidad del consumidor.

Olivia Salomón, describió a la institución como presente, proactiva y sensible, que entiende que detrás de cada queja hay una familia, detrás de cada precio hay un ingreso que proteger y detrás de cada decisión de compra hay un derecho que respetar.

“Desde la Lotería Nacional acompañamos esta causa con esta conmemoración, porque creemos, como lo ha señalado nuestra Presidenta, en un México donde la economía está al servicio de las personas y donde instituciones como la Profeco se consolidan como una presencia firme y confiable para las familias”, refirió la directora general.

Por su parte, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, agradeció a la Lotería Nacional y a su directora por su sensibilidad y visión al impulsar sorteos que tienen un impacto social, y también a las trabajadoras y trabajadores de la Profeco quienes durante 50 años han construido, sostenido y defendido a la institución.

“La Procuraduría nació hace cinco décadas con la idea, poderosa y justa, de que consumir no significara engaño, abuso o trato indiferente” declaro el funcionario.

Al respecto a la develación del billete de lotería alusivo al 50 aniversario de la Profeco, lo describió como un acto conmemorativo y un reconocimiento a una institución que ha acompañado la vida cotidiana de millones de familias mexicanas.

“Este billete nos recuerda que, durante cinco décadas, la Profeco ha estado del lado de quien más lo necesita en una relación comercial: las personas consumidoras”, subrayó.

El Sorteo Zodiaco No. 1733 se realizará el domingo 1 de febrero del presente año, en el Teatro de Lotería Nacional, en punto de las 20:00 horas, también tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional.

Cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios y fueron emitidos dos millones 400 mil cachitos que ya se encuentran disponibles en todo el país, a través de los más de 11 mil puntos de venta y en Miloteria.mx.