Multan a la empresa proveedora del IMSS, D’Sazón Seguridad Alimentaria, por falsificar información

Alimentos La empresa, D’Sazón Seguridad Alimentaria, S.A. de C.V., presentó resultados de laboratorio falsos para la detección de coronavirus, los cuales formaban parte de los requisitos administrativos y sanitarios para poder competir por el contrato

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó la sanción contra la empresa D’Sazón Seguridad Alimentaria, S.A. de C.V., luego de detectar que presentó información falsa durante un proceso de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La medida incluye una multa económica y la prohibición temporal para celebrar contratos con el Gobierno federal.

De acuerdo con la resolución, la sanción fue aplicada a través del Órgano Interno de Control en el IMSS y consiste en una multa de 537 mil 720 pesos, además de una inhabilitación por un año para participar, de manera directa o indirecta, en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal.

El caso se originó cuando la empresa participó en una invitación nacional electrónica para la adquisición de víveres destinados a unidades médicas y hospitalarias del programa IMSS-Bienestar. Durante ese proceso, D’Sazón presentó dos supuestos resultados de laboratorio para la detección de coronavirus, los cuales resultaron ser información falsa.

La notificación oficial de la sanción se realizó el pasado 9 de enero de 2026 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 del mismo mes. Además, la empresa ya fue incluida en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide competir por nuevos contratos con dependencias federales mientras dure la inhabilitación.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la sanción se determinó conforme a la ley y tomando en cuenta la gravedad de la falta y criterios de proporcionalidad.

Aunque la empresa aún tiene derecho a impugnar la resolución, la dependencia adelantó que defenderá la medida por haber sido aplicada con apego a derecho y en protección del interés público.