No quieren eliminar las pluris porque ahí colocan a sus “impresentables”: Luisa María Alcalde

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde e la Moreniza

La dirigencia nacional de Morena acusó a la oposición de tratar de evitar un debate honesto sobre la reforma electoral que se impulsa pues tienen pánico de que se eliminen los legisladores plurinominales ya que en ese espacio colocan a “sus personajes impresentables”.

“Les da pánico pensar que pudiese haber una reducción de sus privilegios y porque se han venido beneficiando de los plurinominales como una vía para poner a todos sus personajes impresentables, para darles fuero”, aseguró la Presidenta nacional del Morena, Luisa María Alcalde

Acusó que en la actualidad, los partidos políticos son los que hacen “una listita” y deciden a los diputados y senadores plurinominales.

“¿A quién le preguntan? A nadie, no tienen necesidad de hacer ningún tipo de consulta; han venido generando sus listados para protección y para complicidades”, explicó

La discusión abierta sobre la Reforma electoral propone, entre otras cosas, reducir el número de diputaciones plurinominales, disminuir el costo del sistema, ampliar los mecanismos de participación ciudadana y replantear el mecanismo de asignación de representación proporcional, privilegiando a quienes sí hicieron campaña y obtuvieron respaldo ciudadano.

En ese sentido, Alcalde Luján aseguró que la propuesta que presentará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalecerá la democracia y escuchará a todos los partidos políticos.

Durante el podcast La Moreniza, dirigentes y legisladores de Morema consideraron que el debate público sobre una Reforma Electoral ha sido contaminado en los últimos días por una campaña de desinformación impulsada por la oposición, antes, incluso de que exista una iniciativa formal presentada ante el Congreso donde se busca evitar el fondo del problema: un sistema electoral costoso y poco representativo.

El diputado federal, Hamlet Almaguer ejemplificó que en este 2026, el Partido Acción Nacional (PAN) va a recibir mil 300 millones de pesos de prerrogativas.

“Estos lujos, privilegios y excesos no existen en el Poder Ejecutivo, ya se redujeron en el Poder Legislativo, se han reducido en el Poder Judicial, pero en el caso de los partidos, sobre todo, los de oposición, reciben estos recursos cuantiosos sin rendir prácticamente cuentas a la población”, acusó

Este gasto, comentaron los invitados al podcast, no se traduce en una mayor democracia, sino en el sostenimiento de cúpulas partidistas desconectadas del pueblo y sus necesidades, y en la preservación de privilegios a través de la figura de los plurinominales.

A su vez, la secretaria de comunicación de Morena, Camila Martínez acusó a la oposición de buscar generar una campaña de miedo y pánico porque quieren ensuciar el debate.

Ello—agregó--, a pesar de que saben que hay una mayoría de población que no se siente identificada con el actual sistema electoral ni con la forma en la que los partidos políticos tienen una cantidad muy grande de prerrogativas, con uno de los institutos electorales más caros del mundo.