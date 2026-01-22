Plantea PAN reforma electoral que anule elecciones y pérdida de registro a candidatos y partidos que acepten financiamiento del crimen organizado

el presidente nacional del PAN, Jorge Romero

Acompañada de sus coordinadores parlamentarios, la dirigencia nacional del PAN acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar sus propuestas de cara al Reforna Electoral que está en marcha donde pidieron sanciones como la nulidad de elecciones y pérdida del registro para candidatos y partidos que acepten financiamiento o intromisión del crinen organizado en las campañas.

“Formalmente proponemos hoy desde aquí, desde el Instituto Nacional Electoral, le lanzamos un reto a Morena, a su presidenta y a la presidenta de la República, que es la que está redactando esta ley, burlándose de las mayorías parlamentarias, de ellos. Le lanzamos la pregunta, ¿estarían dispuestos a que en una reforma electoral genere la nulidad inmediata de cualquier elección o incluso la desaparición de un partido político, su registro, su existencia misma, si se comprueba que tienen nexos o financiamiento o apoyo del crimen organizado?”, emplazó el presidente nacional del PAN, Jorge Romero.

El panista retó : quieren una reforma electoral? ¿Están dispuestos? ¿Pierden el registro como partido todo aquel partido que se haya atrevido o se atreva a financiarse con el crimen organizado? Les lanzamos el reto desde el Instituto Nacional Electoral”

En conferencia de prensa, el blanquiazul también aseguró que la reforma electoral busca otorgar el poder total a Morena como nuevo partido hegemónico, y advirtió que está en juego el futuro de la democracia en México.

“Está en juego la democracia misma. Las elecciones deben decidirse en las urnas, no en oficinas de gobierno; sin miedo, sin dinero ilícito y con árbitros plenamente autónomos”, estableció

Romero acusó que lo que delineó el regimen encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum no es una reforma electoral, sino un proyecto –como todo lo que hace Morena—político, ideológico, para perpetrarse eternamente en el poder.

El panista exhibió la contradicción del morenismo pues recordó que todas las reformas electorales han sido impulsadas por la oposición y no por el gobierno en turno pues siempre se trata de quitarle poder al poder.

Sin embargo—agregó—esta reforma busca todo lo contrario, es decir, darle más poder al régimen y eternizarse en el poder.

Por ello, el PAN hizo una serie de propuestas para integrarlas a la discusión de la Reforna electoral donde destaca la eliminación de la sobrerepresentación que hizo posible que Morena obtuviera más de 20 puntos en la cámara de diputados y con ello la mayoría calificada.

El blanquiazul también rechazó la eliminación de los legisladores plurinominales como plantea el oficialismo ni el recorte de financiamiento público a los partidos o un tope al gasto del INE.

Para el PAN-agregó-ni el Instituto Nacional Electoral, ni los Institutos Electorales Estatales, son un gasto prescindible ni una estructura burocrática innecesaria, sino la Institución e Instituciones que garantizan elecciones libres, equitativas y confiables.

“Bajo ninguna circunstancia estaremos a favor de reducir o topar el financiamiento de las autoridades electorales, ni federales ni de los estados. El nivel de incongruencia es que pretenden triplicarles el trabajo sin que haya más recursos, poniendo en juego la democracia”, aseveró

Los panistas aclararon que están a favor de una reforma electoral y no buscan oponerse “por el simple hecho de ir en contra”, sino en partes, y siempre dependiendo de su contenido.