Pueblos originarios de los 32 estados de México, presentes en la FITUR

Pueblos originarios representan a México en la Feria Internacional de Turismo

México participa como país invitado y protagonista de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebra en Madrid, España, donde una comitiva de representantes de los estados de Campeche, Oaxaca, Nayarit, Guerrero y Chihuahua acompañan a la secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora.

La titular de la Sectur destacó que la representación de los pueblos originarios en esta feria marcará un antes y después en la proyección internacional de México, donde se ve reflejando el potencial turístico de los 32 estados de la República.

Josefina Rodríguez hizo mención de la visión turística de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar la importancia de “dar a conocer el México de los Pueblos Originarios... Hoy, los Pueblos Originarios son una prioridad. México brilla y hoy brilla más que nunca por sus pueblos, por sus artesanías y por sus tradiciones”.

La feria contó con la discreta presencia de los Reyes de España, pese a declarar luto oficial de tres días por los fallecidos en el accidente de tren en Adamuz, Córdoba. En la apertura del stand de México en la FITUR además de la presencia de la titular de la Sectur, participaron las gobernadoras de Quintana Roo, Mara Lezama; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar y de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo también asistieron el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, así como secretarias y secretarios de turismo estatales.