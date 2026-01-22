Reforma electoral, con diagnóstico y que fortalezca a la democracia: TEPJF

CDMX — El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz, sostuvo ante Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que el objetivo es uno y es claro: una reforma electoral que fortalezca la democracia y le sirva a todo México.

Ambos políticos sostuvieron un encuentro este jueves en el que repasaron la historia de las instituciones mexicanos y la trascendencia del momento que vive el país.

“La reforma electoral exige diagnóstico, memoria institucional y visión de Estado. El objetivo es uno y es claro: una reforma electoral que fortalezca la democracia y le sirva a todo México”, expresó Bátiz.

Aseguró que desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumimos con claridad nuestro papel: brindar acompañamiento técnico e institucional a las autoridades encargadas de formular la propuesta de reforma y, una vez aprobada, implementarla con rigor jurídico, imparcialidad y responsabilidad democrática.