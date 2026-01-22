Se destinarán 5 mil 812 mdp en Puebla para proyectos de insfraestructura

Jesús Esteva Medina

El Gobierno de México tiene contempladas cinco acciones para impulsar Proyectos de Infraestructura en el estado de Puebla, en los que se invertirán 5 mil 812 millones de pesos y se generarán 17 mil 436 empleos.

Entre estas acciones, se contempla la construcción de otro Bachillerato Tecnológico en San Andrés Cholula y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la Zona Metropolitana del estado.

Como parte del plan para la resconstrucción del estado por las afectaciones dejadas por las fuertes lluvias del año pasado, se invertirán 2 mil 56 millones de pesos para rehabilitar 3 kilómetros de la Red Carretera Federal y 612 kilómetros de la Red Carretera Estatal.

Entre los trabajos a realizar se encuentran la estabilización de taludes, obras de drenaje, muros de contención y bacheo; además se rehabilitarán 12 puentes, se construirán siete más y se realizarán ampliaciones de claro en tres más.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó se modernizarán 49 km del Eje Prioritario Cuautla-Tlapa, que conecta a Puebla con Morelos y Guerrero con una inversión de 2 mil 398 millones de pesos.

Adicionalmente se rabajará en los tramos Jantetelco-Izúcar de Matamoros y El Pitayo-Acatlán de Osorio en donde se intervendrán cinco puentes y seis entronques “también traemos de Tehuacán a Huajuapan de León en el Programa Lázaro Cárdenas, en toda la región de La Mixteca”.

En inversión mixta, el titular de la SICT dijo que, junto con Banobras se modernizarán 15 km del tramo Puebla-Amozoc que pasará de 4 a 6 carriles, la inversión será de 16 mil 700 millones de pesos, se reubicará la caseta Amozoc y se construirá un viaducto de 1.4 kilómetros.

Respecto al MegaBachetón 2026, Esteva Medina precisó que con mil 228 millones de pesos intervendrán mil 515 kilómetros, que incluyen los corredores Puebla-Veracruz, el Transístmico y el Corredor del Golfo.

Entre las acciones se encuentran: pavimentación de 381 km; bacheo de mil 134 km y señalamiento en 2 mil 279 km “estará llegando un Tren de Repavimentación al estado, además de los ocho trenes que trae ya el gobierno estatal. Y estamos viendo hacer sinergia con maquinaria que ellos tienen, abrir algunos caminos y poder nosotros colocar la carpeta asfáltica”.