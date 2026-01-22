Se reúnen 10 tribunales de Disciplina, atención ciudadana debe ubicarse entre las prioridades, señala magistrada

CDMX — El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación sostuvo una reunión con magistradas y magistrados de los Tribunales de Disciplina de diez entidades federativas con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, compartir experiencias operativas y alinear criterios en materia disciplinaria, pero sobre todo la atención ciudadana debe ubicarse entre las prioridades.

El encuentro fue encabezado por la magistrada presidenta del TDJ, magistrada Celia Maya García, y contó con la participación de los integrantes del Pleno: las Magistradas Verónica de Gyvés Zárate e Indira Isabel García Pérez, así como de los Magistrados Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H León Tovar.

Durante la reunión se abordaron los principales retos que enfrentan los órganos disciplinarios en el país, los avances en la implementación de los nuevos modelos de vigilancia y evaluación judicial, así como las mejores prácticas para garantizar procedimientos disciplinarios con apego estricto a la Constitución, al debido proceso y a los derechos humanos de las personas juzgadoras.

Maya García destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre los tribunales disciplinarios del país, y adelantó la realización de una reunión nacional de Tribunales de Disciplina.

“El intercambio de ideas y de experiencias nos permite generar dinámicas de apoyo y fortalecer nuestras instituciones, por eso es importante que empecemos a planificar un encuentro nacional en este mismo año”.

Asimismo, añadió que la atención ciudadana debe ubicarse entre las prioridades, pues sólo a través de la escucha se podrá construir una verdadera cercanía entre impartidores de justicia y las mexicanas y los mexicanos.

“Yo tengo confianza en que esto va a resultar. He visto a los juzgadores muy receptivos al cambio, por lo que creo que podemos instrumentar varias estrategias a fin de que la gente empiece a percibir instituciones más abiertas y confiables. Ya estamos avanzando en eso”, señaló.

Por su parte, las magistradas y magistrados del Pleno del TDJ coincidieron en la necesidad de avanzar hacia la armonización de criterios disciplinarios, respetando la autonomía de los tribunales locales, pero promoviendo estándares comunes que fortalezcan la integridad del Poder Judicial en su conjunto.

Durante el diálogo se compartieron experiencias sobre la atención de quejas y denuncias, los mecanismos de prevención de conductas irregulares, la importancia de la capacitación permanente y el papel de los tribunales disciplinarios en la construcción de una justicia más cercana y confiable para la sociedad.

Las magistraturas del Estado de México, Michoacán, Baja California, Durango, Ciudad de México, Colima, Tlaxcala, Quintana Roo, Coahuila y Chihuahua reconocieron el valor del intercambio institucional y expresaron su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con el Tribunal de Disciplina Judicial Federal. Con este encuentro, el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación refrenda su compromiso de impulsar el diálogo interinstitucional, fortalecer la cooperación con sus homólogos locales y contribuir a la consolidación de un sistema de justicia basado en la integridad, la legalidad y la confianza ciudadana.