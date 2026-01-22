Sheinbaum descarta fractura del T-MEC por diferendos en Davos entre Trump y Carney

Declaraciones de Mark Carney en Davos y que incomodaron a Donald Trump, podrían ser una piedra en la revisión del T-MEC (The Canadian Press)

Acuerdo comercial — La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró optimista de que el T-MEC seguirá adelante entre los tres socios comerciales, a pesar de los recientes diferendos de los últimos días durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, entre el mandatario estadounidense Donald Trump y el Primer Ministro de Canadá, Marck Carney.

Desde Puebla, la mandataria dijo que su gobierno trabajará para que no se rompa el acuerdo comercial de Norteamérica “nosotros vamos a trabajar para que no se rompa (el acuerdo). Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, afirmó la mandataria, en referencia al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde el 2020.

La Jefa del Ejecutivo Federal minimizó las declaraciones de ambos mandatarios en Davos y rechazó calificarlas como un enfrentamiento directo que abriría cam,ino a una ruptura comercial.

“Yo no lo llamaría un choque de discurso, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, señaló.

En la misma línea, Sheinbaum refirió que su administración mantiene abiertos los canales de diálogo con ambos países, aunque reconoció que aún no ha conversado recientemente con el premier canadiense.

“Vamos a trabajar, no he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump, todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, apuntó.

Asimismo, Sheinbaum indicó que México mantiene una agenda activa de trabajo con Washington en materia comercial y de seguridad, lo que es positivo en la revisión del acuerdo comercial que iniciará en julio próximo.

“La próxima semana el secretario (de Economía, Marcelo) Ebrad viajrá a Washington para seguir trabajando sobre los temas comerciales”, dijo, sin abundar en el tema.

La mandataria agregó que ya hay equipos mexicanos en Estados Unidos dando seguimiento a los acuerdos bilaterales y todo marcha por buen camino, refirió.

“Esta semana en este momento está un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad que está coordinado por el subsecretario Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expuso.

Asimismo, señaló que autoridades de seguridad y de justicia sostienen reuniones con sus contrapartes estadounidenses.

“Hay un grupo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República que se encuentra en este momento con sus homólogos (...) en Estados Unidos, en Washington también”, agregó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que, en Davos, Trump expresara su desagrado con el discurso de Carney, quien advirtió que el “viejo orden mundial” basado en normas ya no existe, ni volverá a existir, por las luchas entre las grandes potencias mundiales.

Carney, que en ningún momento se refirió a Trump o Estados Unidos, añadió que el resto del mundo debe dejar de fingir y que debería presentar un frente común para evitar ser engullidos por las grandes potencias.

Al respecto, Trump dijo que el líder canadiense “no fue muy agradecido” a pesar de recibir muchas cosas gratis.

México ha insistido en que la continuidad y estabilidad del T-MEC es clave para la integración económica regional, la atracción de inversiones y el crecimiento de los tres países de América del Norte.

La Crónica de Hoy 2026